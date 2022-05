Ordinanza in vigore dal 2 maggio al 30 settembre. Critiche dai commercianti

Entra in vigore il regime di Ztl nell’area del lungomare di Mondello, a Palermo. A prevedere la modifica alla viabilità è l’ordinanza 496 dell’11 aprile 2022, che segue quanto statuito nella fase sperimentale avviata lo scorso anno proprio nell’area della borgata marinara. L’atto, in realtà, doveva entrare in vigore già nel periodo pasquale, salvo poi esserci un ripensamento da parte degli uffici comunali. Non sono mancate però le polemiche, in particolare dal mondo degli operatori economici dell’area di Valdesi, che lamentano una scarsa partecipazione civica rispetto ai confini stabiliti all’interno del provvedimento.

Ripristinata la Ztl a Mondello: “Mancato il confronto con i cittadini”

A descrivere la situazione è il consigliere della settima circoscrizione Ferdinando Cusimano. Proprio in occasione della fase di sperimentazione del provvedimento, lo stesso Cusimano aveva avanzato la proposta all’Ufficio Mobilità di avanzare il blocco imposto dalla Ztl a via Degli Oleandri. Modifica non accolta, con il Comune che è rimasto fermo sulle sue posizioni. “Non hanno ascoltato non solo il consiglio di circoscrizione, ma neanche le associazioni e la nuova Pro Loco insediata qualche settimana fa. Hanno deciso in autonomia di chiudere tutto il lungomare di Mondello”.

L’esponente politico lamenta una mancata chiarezza rispetto ai servizi accessori, in particolare ai bus navetta. “Il disastro di quest’Amministrazione è proprio questo. Tirano la giacca da tutte le parti, fanno tagli in tutte le direzioni e poi i servizi navetta non vengono garantiti. Vorrei capire come si pensa di fare una pedonalizzazione e non offrire i servizi per cittadini, residenti e soprattutto per quei turisti che vengono a Mondello”.

“C’è un’Amministrazione assente, con un mancato decentramento per le circoscrizioni – sottolinea Cusimano -. Ci tocca sperare sempre nei privati che colgono la bellezza di Mondello decidendo così di organizzare qualcosa. L’Amministrazione non ha previsto e non ha in programma nessun evento per il periodo estivo. Nonostante ciò, si decide di pedonalizzare non tenendo conto degli errori fatti l’anno scorso“.

Le opinioni dei commercianti

Critici i pareri del mondo economico dell’area di Valdesi. Fra questi vi è quello di Roberto Vera, gestore di un ristorante nell’area di Valdesi, che si domanda l’utilità del provvedimento in questione. “La zona pedonale è un’area nella quale i palermitani dovrebbero trovare dei servizi, dei programmi, degli eventi. Con l’attuale assetto, questa zona è abbastanza morta da questo punto di vista. Non ci sono associazioni culturali, eventi sportivi o degustazioni di prodotti tipici. A cosa serve una zona pedonale in un’area in cui la gente cammina sui marciapiedi. Ci deve essere un confronto. La zona pedonale è un’area nella quale le persone devono trovare qualcosa di ricreativo. Altrimenti non vengono”.

Più dura l’opinione di Alessia Orsini, dipendente di una gelateria, che lamenta uno scorso coinvolgimento delle attività commerciali nei processi decisionali. “Non abbiamo avuto nessun dialogo. Non è una scelta condivisa. E’ un disastro, penalizzante per noi che lavoriamo con il pubblico. Lo scorso anno abbiamo vissuto la fase di sperimentazione e non è andata a buon fine. Sono delusa da tutto questo. Rivolgiamo un appello all’Amministrazione. E’ importante che per noi questa zona venga aperta. Noi lavoriamo principalmente nel periodo estivo. Una chiusura per noi è decisamente penalizzante”.

Cosa prevede l’ordinanza

L’ordinanza 496 dell’11 aprile 2022 istituisce la Ztl a Mondello sul tratto che riguarda l’area di viale Regina Elena; via degli Oleandri; viale delle Rose; via Glauco; via Anadiomene e via Circe. Atto che prevede l’instaurazione del doppio senso di marcia su via Principe di Scalea, che diventa punto di riferimento anche per gli itinerari dei bus Amat, stabilendo così delle fermate temporanee valide per il periodo estivo in questione.

Dopo via Teti, in direzione di piazza Mondello, viene istituita una Ztl specifica dalle ore 18 alle ore 24. L’area comprende l’intera area delimitata da via Torre di Mondello, piazza Modello, via Piano di Gallo, via Giuseppe Pavone, via Gallo e via Mondello (sino a via Elpide).

All’interno delle aree a traffico limitato potranno accedere i veicoli dichiarati esenti dalla normativa. In questa categoria rientrano i velocipedi; ciclomotori e motocicli; mezzi appartenenti residenti e dimoranti; veicoli del trasporto pubblico, delle forze dell’ordine, delle aziende di pubblica utilità, taxi e di persone con disabilità. I mezzi in questione potranno accedere alla velocità massima di 10 km/h. I veicoli destinati allo scarico merci non potranno accedere su viale Regina Elena, ma potranno usufruire di via Principe di Scalea, sostando nelle traverse nei pressi delle attività commerciali in questione.