Il progetto Bythos, che permette di trasformare gli scarti della lavorazione del pesce in molecole bioattive utilizzabili per la realizzazione di prodotti farmaceutici, nutraceutici e cosmetici, è uno dei 25 finalisti dell’European RegioStars Awards 2024. Il prestigioso concorso della Commissione Ue premia gli interventi più innovativi sostenuti con i fondi comunitari a livello regionale. Bythos è l’unico progetto italiano selezionato tra oltre 260 candidature pervenute da tutta Europa.

L’intervento

L’intervento, dal costo totale di 2,37 milioni di euro, è stato cofinanziato con 1,83 milioni di fondi Ue nell’ambito del Programma Interreg Italia-Malta, di cui la Regione Siciliana è Autorità di gestione. Il progetto è stato realizzato dall’Università di Palermo (dipartimento Tecnologie e Scienze biologiche, chimiche e farmaceutiche), assieme a diversi partner, tra cui il Comune di Lipari, il Distretto turistico Pescaturismo e cultura del mare, l’Università di Malta (Faculty of Science/Department of Geosciences), il Ministero per lo Sviluppo sostenibile di Malta, e la società maltese AquaBioTech Limited.

Bythos propone un approccio innovativo ai processi di smaltimento dei rifiuti, che riduce la quantità di scarti organici e contribuisce allo sviluppo di soluzioni per la cura e il benessere umano e animale, nell’ottica dell’economia circolare.

I finalisti

L’intervento è tra i 5 finalisti della categoria “Un’Europa competitiva e intelligente” del concorso RegioStars. Fino al 9 ottobre resteranno aperte a tutti i cittadini dell’Unione europea le votazioni per assegnare il premio Public Choice Award, che verrà consegnato all’iniziativa che otterrà il maggior numero di preferenze on line. Per votare basta collegarsi al sito della Commissione europea all’indirizzo https://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regio-stars-awards_en#inline-nav-1.

La cerimonia di premiazione si svolgerà durante la “Settimana europea delle Regioni e delle Città” (EURegionsWeek), che si terrà a Bruxelles dal 7 al 10 ottobre prossimi.

RegioStars Awards è organizzato dalla Dg Regio della Commissione Ue dal 2008. Nel corso degli anni è diventato il marchio d’eccellenza europeo per i migliori progetti cofinanziati con le risorse comunitarie. Si tratta di un ambito riconoscimento per le regioni dell’Unione, che permette di dare visibilità e condividere interventi significativi che possono essere d’esempio per tutti i territori europei.