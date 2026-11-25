La satira di costume, i vizi e le mode dei media, gli equivoci e la comicità tipica dei classici dell’avanspettacolo italiano saranno protagonisti di “Cabaret”, lo spettacolo in programma sabato 12 dicembre, alle 21,15, al Teatro Fontarò in largo Lituania a Palermo.

Uno spettacolo divertente e frizzante, che si sviluppa attraverso una serie di sketch e monologhi pensati per intrattenere un pubblico il più ampio possibile. Un viaggio nella comicità che, tra situazioni paradossali, osservazioni ironiche sulla società e momenti di puro divertimento, punta a regalare al pubblico una serata all’insegna del buonumore.





Sul palco saliranno Bibi Bianca, Miriam Di Paola e Roberto Mannino, protagonisti di uno spettacolo che recupera lo spirito dell’avanspettacolo italiano, attualizzandone temi e linguaggi attraverso la satira e l’ironia.

Il biglietto per il singolo spettacolo è di 10 euro (ridotto 8 euro).

Per informazioni e prenotazioni: 347 0618742.

Luogo: Fontarò

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:15

Artista: Bibi Bianca

Prezzo: 10.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.