E' il secondo caso in un mese nella stessa zona

Due auto di un carabiniere in servizio alla compagnia di Termini Imerese sono andate a fuoco la scorsa notte a Caccamo (Pa) in via Nicasio.

Le fiamme hanno avvolto una Hyundai e una Fiat 500.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.

La solidarietà del sindaco di Caccamo

“L’amministrazione comunale di Caccamo esprime sincera e totale vicinanza al vice brigadiere dei carabinieri Danilo Miccoli per il vile atto incendiario subito a danno delle sue due autovetture e condanna fermamente quanto accaduto questa notte.

All’Arma dei Carabinieri manifestiamo incondizionata solidarietà, fermi nel ribadire il ruolo essenziale che i militari dell’Arma svolgono a servizio della nostra comunità per garantire sicurezza e rispetto della legalità”. lo scrive il sindaco Nicasio Di Cola.

L’incendio ad un’auto di un altro carabiniere lo scorso 16 settembre

Le indagini sono condotte dai carabinieri. Lo scorso 16 settembre qualcuno aveva dato fuoco all’auto di un maresciallo comandante della stazione di Montemaggiore Belsito parcheggiata in via Buonarroti a Termini Imerese. Insieme ai carabinieri, che indagano, sono intervenuti i vigili del fuoco e il nucleo Nbcr per spegnere le fiamme e verificare la natura del rogo.