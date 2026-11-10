Svolta dopo la sentenza dei giudici amministrativi di Palermo

La stagione venatoria nell’isola può ufficialmente ripartire. Dopo settimane di accese polemiche, scontri istituzionali e il blocco imposto dai giudici amministrativi, la Regione Siciliana ha emanato il nuovo provvedimento che regolamenta l’attività per la stagione 2026/2027. La svolta è arrivata direttamente dall’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, guidato da Luca Sammartino, che ha firmato il decreto assessoriale n. 282/Gab proprio per superare il precedente stallo giuridico.

Il via libera dopo la sentenza del Tar

Il nuovo testo nasce in risposta alla sentenza n. 2953/2026 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – Sezione III di Palermo, che aveva accolto i ricorsi delle associazioni ambientaliste portando alla sospensione temporanea delle attività venatorie sul territorio isolano. Con questo nuovo provvedimento, gli uffici regionali hanno esercitato nuovamente il potere amministrativo per rimodulare le regole e permettere ai cacciatori siciliani di tornare sul campo, superando i rilievi sollevati in sede giudiziaria che rischiavano di compromettere definitivamente l’intera stagione.

Il parere positivo di Ispra e il principio di precauzione

A fare la differenza in questo nuovo decreto è l’inclusione del parere positivo espresso dall’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). La Regione Siciliana ha recepito le risultanze tecnico-scientifiche più aggiornate per blindare l’atto da eventuali nuovi ricorsi. All’interno del testo viene esplicitamente evidenziata l’applicazione del principio di precauzione, un elemento fondamentale per bilanciare le esigenze del mondo venatorio con la tutela della biodiversità e della fauna selvatica locale.

Le parole dell’assessore Luca Sammartino

Soddisfazione è stata espressa dal mondo politico e istituzionale per la rapidità con cui si è giunti a una soluzione. «Riapriamo la caccia nel pieno rispetto delle prescrizioni ambientali, nell’interesse dei cittadini e del territorio siciliano» ha dichiarato l’assessore Luca Sammartino, commentando la firma del documento. Secondo l’esponente della giunta, il calendario venatorio appena approvato riesce a coniugare la passione e le richieste dei cacciatori con il dovere imprescindibile di proteggere il patrimonio naturale dell’isola.