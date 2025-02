Ancora un grosso albero è caduto sulla strada che da Boccadifalco porta a San Martino. E’ l’ennesimo che cade e che ha bloccato la strada per diverse ore.

Sono intervenuti i vigili del fuoco sulla strada provinciale 57 tagliando l’albero e riuscendo a liberare una corsia della carreggiata. Dovranno intervenire gli operai per liberare l’intera strada. In questi mesi sono caduti diversi alberi in quella zona.

Qualche volta i pini hanno danneggiato delle auto in transito. I residenti di San Martino hanno più volte chiesto interventi per verificare le condizioni dei tanti alberi che si trovano a ridosso della strada il cui stato di salute non viene controllato da tempo.