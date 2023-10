Un uomo inciampa e rischia la vita

Un anziano di 85 anni è caduto in via Croce Rossa a Palermo ed ha rischiato la vita dopo aver sbattuto la testa sul marciapiede. E’ stato soccorso da un carabiniere della sezione scorte che stava percorrendo la strada durante il turno di servizio. L’anziano si è provocato un trauma cranico e varie ecchimosi in diverse parti del corpo.

Intervento tempestivo

Il militare è sceso dall’auto e ha evitato che altri veicoli potessero investirlo. Ha quindi contattato il 118 per fare intervenire un’ambulanza. I sanitari gli hanno prestato le prime cure. L’anziano dopo essersi ripreso dallo choc ha rifiutato il ricovero in ospedale e ha chiesto che fosse il carabiniere che lo ha soccorso ad accompagnarlo a casa.

L’altro ieri tragedia a Palermo

Un episodio a lieto fine preceduto da un altro simile che invece è finito tragicamente. Proprio a Palermo due sere fa una donna sarebbe inciampata davanti casa sua, cadendo e battendo con violenza la testa. Una caduta fatale per una donna di 80 anni che l’altro ieri sera è morta in vicolo Argisto Giuffredi, all’inizio di corso Alberto Amedeo. A nulla è servito l’intervento dei sanitari del 118 che, nonostante gli sforzi, non sono riusciti a rianimarla. Secondo una prima ricostruzione l’anziana si trovava con la sua famiglia quando, uscendo dall’appartamento al piano terra, è scivolata battendo la testa per terra. I primi a soccorrerla sono stati i suoi stessi familiari che hanno chiamato il 112 chiedendo l’intervento urgente di un’ambulanza. Sul posto sono anche arrivate le forze dell’ordine che, una volta terminati i rilievi e informato il magistrato, hanno restituito la salma ai familiari della vittima per la celebrazione del funerale.

Donna cade e muore in un dirupo a Caccamo

Lo scorso febbraio si verificò un’altra tragedia a Caccamo. Una donna di 82 anni cadde in burrone nella zona di cortile Pietro Micca. La donna, Giuseppa Pinnola, stava passeggiando quando è caduta nel burrone. A dare l’allarme i familiari che tornando a casa non l’hanno trovata. Sono scattate le ricerche con i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che dopo aver setacciato il dirupo hanno trovato il corpo della donna senza vita.

