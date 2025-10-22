Una donna di 55 anni di Torretta è stata recuperata in una zona impervia dai volontari del soccorso alpino dopo una caduta da un albero di ulivo.

La donna si era recata di prima mattina a raccogliere olive con parenti, quando è scivolata dalla scala. Sono intervenuti i sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza medicalizzata della postazione di Villagrazia di Carini che ha prestato le prime cure.

Vista la zona difficile da raggiungere la centrale operativa 118 Palermo-Trapani ha ha contattato i volontari del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

Sono immediatamente partite due squadre della Stazione Palermo, che hanno raggiunto la donna. Dopo averla valutata, l’hanno posizionata nel materassino a depressione e posizionate in barella.

La donna è stata fatta giungere fino all’ambulanza per il successivo trasferimento presso l’Ospedale di Villa Sofia.