L'inaugurazione

Cade il tappo di via Palinuro. L’inaugurazione oggi pomeriggio della nuova strada che collega Palermo a Mondello

La strada collega via Mondello e via Galatea permettendo di raggiungere la borgata marinara con un percorso alternativo all’attuale lungomare è finalmente realtà.

“Ad agosto – ha chiarito il sindaco Leoluca Orlando – monitoreremo l’andamento del traffico con il naturale alleggerimento del lungomare, determinato dalla disponibilità del nuovo percorso, e valuteremo insieme con la Circoscrizione, con i residenti e con i commercianti le modalità di attuazione di tale pedonalizzazione. In particolare, dovremo valutare la possibilità di chiudere tutto il lungomare da Valdesi sino al paese o solo un tratto. Ritengo personalmente che vada presa in considerazione una pedonalizzazione più ampia possibile, come strumento per supportare sia la vivibilità sia le attività commerciali della borgata”.

Il vicesindaco Fabio Giambrone, che già aveva curato alcuni incontri analoghi nelle scorse settimane, ha affermato che già dalla prossima settimana convocherà tutti gli attori coinvolti per affrontare insieme il tema.

Sempre per quanto riguarda la borgata marinara, da lunedì saranno riaperti i due parcheggi Mongibello alto e basso, che erano stati chiusi per ragioni di sicurezza.

Infine, anche a Mondello come nel resto della città, saranno attive nuovamente le zone blu da lunedì, ma tutti i pass già rilasciati per la stagione 2019 si intenderanno automaticamente validi per il 2020, mentre quelli nuovi potranno essere richiesti unicamente presso la postazione decentrata di Pallavicino, via Eleonora Duse, 31 – Tel. 091.7409440.

I lavori di via Palinuro, affidati a gennaio del 2018, si erano interrotti a luglio dello stesso anno in attesa della perizia di variante per la realizzazione di una soletta di rinforzo sul canale del “Ferro di cavallo”. Poi il cantiere è ripartito fermandosi durante il lockdown.

Un traguardo atteso da almeno tre generazioni di palermitani. E l’unica possibilità, anche questa attesa da anni, di creare una maxi isola pedonale sul lungomare.

Ma sulla pedonalizzazione i commercianti hanno manifestato le loro perplessità. Riuniti nell’associazione Mondello young, infatti, hanno chiesto di rimandare la pedonalizzazione.

“Siamo in un momento molto difficile – dice Paolo Muratore, presidente dell’associazione – A Mondello non si vedono turisti, andiamo avanti a fatica. Partire adesso significherebbe sperimentare il provvedimento nel cuore dell’estate scoraggiando chi decide di venire a Mondello. La pedonalizzazione è una cosa seria e come tale va affrontata. Siamo d’accordo ma non ora e non in assenza dei servizi che chiediamo da anni”.