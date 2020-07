La data di inaugurazione della nuova via Palinuro che collega Palermo a Mondello l’ha data il deputato regionale Edy Tamajo. L’appuntamento è per giovedì alle 15.

La strada che collegherà via Mondello e via Galatea permettendo di raggiungere la borgata marinara con un percorso alternativo all’attuale lungomare, diventerà realtà.

I lavori, affidati a gennaio del 2018, si erano interrotti a luglio dello stesso anno in attesa della perizia di variante per la realizzazione di una soletta di rinforzo sul canale del “Ferro di cavallo”. Poi il cantiere è ripartito a novembre dello scorso anno per fermarsi di nuovo durante il lockdown.

Un traguardo, quello di dopodomani, atteso da almeno tre generazioni di palermitani. E l’unica possibilità, anche questa attesa da anni, di creare una maxi isola pedonale sul lungomare. Ma probabilmente non quest’estate ormai, come invece era stato annunciato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale, visto che si tratterebbe di sperimentare lo stop alle auto proprio a ridosso di Ferragosto. I commercianti riuniti nell’associazione Mondello young, infatti, chiedono di rimandare la pedonalizzazione.

“Siamo in un momento molto difficile – dice Paolo Muratore, presidente dell’associazione – A Mondello non si vedono turisti, andiamo avanti a fatica. Partire adesso significherebbe sperimentare il provvedimento nel cuore dell’estate scoraggiando chi decide di venire a Mondello. La pedonalizzazione è una cosa seria e come tale va affrontata. Siamo d’accordo ma non ora e non in assenza dei servizi che chiediamo da anni. A cominciare dai parcheggi, quelli di Mongibello al momento sono interdetti per motivi di sicurezza dalla questura, servono interventi di decoro e di pulizia. Così la pedonalizzazione non può partire”.

Il Comune deve prendere una decisione nel giro di pochi giorni. Anche l’amministrazione sembrerebbe orientata a posticipare tutto al 1° settembre, in accordo con i commercianti. Intanto dopodomani si dice addio davvero al “tappo” di via Palinuro.