Prognosi riservata

Un uomo di 54 anni è stato ricoverato al Trauma center di Villa Sofia a seguito di un incidente avvenuto ieri sera in via Barcarello, nella frazione di Sferracavallo, all’angolo con via Virgilio. L’uomo avrebbe perso il controllo del suo monopattino elettrico per poi cadere battendo con violenza la testa contro l’asfalto. Alcuni passanti hanno contattato il 118 chiedendo l’intervento di un’ambulanza per portare il ferito in ospedale.

Dopo i primi accertamenti i medici gli hanno riscontrato un delicato trauma cranico: la prognosi resta riservata. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi. Dai primi riscontri non sembrerebbero essere coinvolti altri mezzi.

Altro incidente nella notte in via Basile

Un altro incidente si è verificato nella notte in via Ernesto Basile, all’altezza di via Generale Vito Artale. Un uomo di 48 anni è stato investito poco dopo la mezzanotte da un automobilista che è fuggito senza prestare soccorso.

Nel punto in cui è stato travolto il pedone sono intervenute le pattuglie della polizia municipale e dei carabinieri che però non hanno trovato nulla. I sanitari del 118 infatti avevano già portato il ferito al Civico.

Dopo aver medicato le ferite ed eseguito alcuni esami, l’uomo è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Al vaglio le immagini riprese da alcune telecamere che potrebbero aver ripreso la targa della macchina.