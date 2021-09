Gelarda: "Il comune festeggia la sua incapacità"

Sono partiti questa mattina i lavori di dismissione della passerella che costeggia il lungomare di Sferracavallo, frazione di Palermo. Un intervento atteso da anni, frutto dell’incuria e dell’abbandono. La polizia municipale ne aveva disposto il sequestro apponendo i sigilli alla passerella di Barcarello, perché priva ormai di qualsiasi condizione di sicurezza.

La giunta Orlando aveva approvato a maggio 2021 un intervento da € 55.000, presi dal fondo di riserva, per rimuovere la pericolosa struttura prima dell’estate. Senza però specificare di quale anno. Mentre nel 2020 aveva approvato il progetto di rifacimento della passerella, da 4 milioni di euro, che coprirà un’area di circa 24mila mq.

Ora nuovo intervento, via ai lavori

“Questa fase è il punto iniziale di un percorso di riqualificazione del lungomare con un progetto finanziato con il P.O.N. React – dichiarano il vice sindaco Fabio Giambrone e l’assessore Sergio Marino – che prevede il rifacimento dell’intero litorale con soluzioni ambientalmente sostenibili in considerazione del fatto che si è in prossimità della riserva marina di Capo Gallo. Il progetto con un investimento da oltre 4 milioni di euro consentirà di mettere in sicurezza il lungomare entro il 2023“.

Il progetto

Il progetto prevede la dismissione dell’attuale passeggiata lignea (realizzata circa 13 anni fa) che si è rivelata di difficile se non impossibile manutenzione in considerazione dell’ambiente costiero. “In particolare, il progetto prevede il rifacimento dello strato di usura della parte carrabile della strada ed il rifacimento dei marciapiedi, oltre ad una parziale sistemazione delle porzioni di terrapieno esistenti che si estendono oltre la strada. Al fine di aumentare la superficie pedonale, sarà ampliato il marciapiede lato monte”.

Gelarda: “Il Comune festeggia la sua incapacità”

“La demolizione – non la sostituzione o la riparazione – la demolizione di una passerella che la loro incuria ha reso inservibile e pericolosa, viene definita dal Vicesindaco e dall’Assessore al bilancio della quinta città d’Italia come un successo e un intervento di riqualificazione”, ha tuonato nei giorni scorsi il capogruppo della Lega a Palermo Igor Gelarda.

“Con questa amministrazione comunale, ormai tragicomica suo malgrado, non si sa più se piangere o ridere. In 9 anni non è riuscita a fare alcuna manutenzione e ora si interviene solo perché la polizia municipale, di propria iniziativa, ha sequestrato l’area, che era ormai diventata pericolosa per tutti. Un minuto di silenzio, dunque, per la politica che vede questi soggetti operare ancora come pessimi mimi. E soprattutto per la città di Palermo affidata, già da qualche anno, a chi cerca di spacciare i propri clamorosi fallimenti per successi”.