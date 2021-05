Barcarello, la giunta approva i fondi, la passerella in legno sarà rimossa

20/05/2021

La giunta approva il fondo per un importo di 55.000 euro Progetto sarà affidato entro 7 giorni previo avviso pubblico Affidamento alla ditta aggiudicataria entro i successivi 10 giorni È stato approvato oggi in giunta l’utilizzo del fondo di riserva per la rimozione della passerella di legno di Barcarello nella borgata marinara di Sferracavallo per un importo di 55.000 euro. Il progetto finanziato sarà affidato con procedura di urgenza, previa diffusione di un avviso pubblico entro 7 giorni. L’affidamento della ditta aggiudicataria avverrà entro i successivi 10 giorni. Un primo passo verso la riqualificazione lungomare Barcarello “Avevamo preso con la cittadinanza l’impegno di togliere la passerella entro l’estate, in occasione dell’incontro tenutosi a Sferracavallo – dichiara il sindaco Leoluca Orlando – con l’utilizzo del fondo di riserva consentiamo agli uffici di selezionare la ditta a cui affidare i lavori entro pochi giorni. La rimozione della passerella è soltanto un primo passo verso la completa riqualificazione del lungomare di Barcarello”. Grande soddisfazione per il risultato conseguito è stata espressa dagli assessori Sergio Marino, Maria Prestigiacomo e dal vicesindaco Fabio Giambrone. “Tale intervento – affermano – consentirà di restituire sicurezza e decoro ad uno dei tratti più belli della costa palermitana”. “Atto che dà fine ad opera dannosa e costosa” Anche Paolo Caracausi, esponente di Viva Italia e presidente della III Commissione, dice la sua: “Finalmente la giunta comunale oggi ha approvato l’unico atto serio per la passerella di Barcarello. Da anni i cittadini ne chiedono la rimozione e in risposta a ciò sono stati spesi 60mila euro per ripristinare una piccola parte e creando più disservizi e mugugni tra i cittadini che fare una cosa utile. Con questo atto si darà fine ad una opera dannosa e costosa per la collettività realizzata senza alcun criterio. Le richieste dei cittadini e del consiglio comunale con in testa la III Commissione saranno esaudite speriamo già questa estate”. “Dovrà seguire rigenerazione complessiva” Il consigliere Antonino Randazzo del M5S a Palazzo delle Aquile osserva: “L’approvazione in giunta dei fondi necessari per la rimozione della passerella di Barcarello è una ottima notizia per la borgata marinara di Sferracavallo ma è solo il primo passo, necessario, della riqualificazione complessiva del lungomare che i comitati e cittadini chiedono da anni. Ringraziamo gli assessori Sergio Marino, Maria Prestigiacomo e il viceSindaco Fabio Giambrone per avere mantenuto l’impegno preso durante gli incontri dei mesi scorsi con il Comitato Cittadino “Il Mare di Sferracavallo” e i cittadini della splendida borgata. Allo smantellamento dovrà seguire il progetto di rigenerazione complessiva del lungomare di Barcarello sulla quale stiamo lavorando da mesi con il nostro Deputato Varrica e il consigliere Galioto in sinergia con gli uffici e gli Assessori Marino e Prestigiacomo tramite un confronto costante e costruttivo con il Comitato e i cittadini della borgata che stanno fornendo il loro fondamentale supporto mettendo a disposizione della collettività competenze e conoscenze”.

