Verso la Regata nazionale O'pen Skiff

A Sferracavallo la Regata nazionale 29er

29er Partecipano più di cento persone tra atleti e staff

Verso la Regata nazionale O’pen Skiff

Si è conclusa la Regata nazionale 29er al Circolo Velico Sferracavallo, un week end che ha unito l’Italia nel nome della vela. Da Brescia a Palermo passando per Roma. Un Paese unito nel nome della vela, una giornata che ha visto sul podio il tris di equipaggi del Circolo della Vela Bari. Per la classifica femminile, si sono aggiudicate il primo e secondo posto le atlete del Circolo Vela Arco, club trentino gemellato con il CVSF.

Imbarcazioni da 12 provincie italiane

A riempire il Golfo, una flotta di quasi cinquanta imbarcazioni – per un totale di più di cento persone tra atleti e staff – provenienti da 12 province: Como, Napoli, Bari, Trevignano Romano, Salò (Brescia), Lerici (Spezia) Lido di Classe (Ravenna), Arco (Trento), Monza, Marina di Ravenna, Malcesine (Verona), Ostia, Castiglione della Pescaia

(Grosseto). Sul campo di regata anche due equipaggi della Repubblica Ceca.

Una realtà a livello nazionale

“Siamo veramente soddisfatti della riuscita di questa prima regata nazionale e dei feedback positivi che abbiamo ricevuto dai regatanti – spiega il presidente del CVSF, Giuseppe Giunchiglia. Abbiamo avuto belle prove in acqua e a terra siamo riusciti a gestire tutto in massima sicurezza. Lo sport della vela si presta, per sua natura, ad averne ampi margini. Questa regata conferma che ormai siamo una realtà a livello nazionale e siamo pronti – non appena sarà possibile – a ospitare anche competizioni di respiro internazionale. Siamo felici di avere visto tanta gente interessarsi a questa tre giorni e di constatare come la borgata di Sferracavallo abbia compreso e apprezzato la potenzialità del mondo della vela”.

Ad aprile una nuova regata

La macchina organizzativa del Circolo Velico Sferracavallo è di nuovo in moto per il prossimo appuntamento: 1-4 Aprile per la Regata nazionale O’pen Skiff.