Cade in un pozzo e viene salvato dai vigili del Fuoco. Protagonista della disavventura un cane che ieri, 5 febbraio, è stato poi messo in sicurezza: l’assenza di microchip non ha tuttavia permesso di risalire al proprietario. L’episodio è accaduto fra le campagne di Bagheria, dove un amico a quattro zampe di taglia media caduto in un pozzo, è stato salvato grazie all’intervento del nucleo SAF (Speleo alpino fluviale). Per garantire la sicurezza durante l’operazione di salvataggio, sotto la guida della comandante colonnello Francesca Annaro, sul posto è stata inviata un squadra della polizia municipale.

Il soccorso

La segnalazione è arrivata da un passante che ha notato l’animale in difficoltà intrappolato nel pozzo. Grazie alla rapidità dei vigili del fuoco, uno sei soccorritori si è calato nel pozzo con l’attrezzatura necessaria, riuscendo a raggiungere il cane e a riportarlo in superficie in sicurezza. L’animale, sebbene visibilmente infreddolito, si è mostrato in buone condizioni.

Successivamente il cane è stato affidato alla cure dei servizi veterinari per ulteriori controlli. Non avendo microchip non è stato possibile risalire al suo proprietario. Tuttavia, l’animale verrà accolto presso il canile di Sambuca dove gli verranno somministrate le cure adeguate, vaccinazione e sterilizzazione. A poche ore dall’accaduto, si è manifestata la volontà di adozione da parte del proprietario del terreno limitrofo, il quale si è preso cura dell’animale durante l’emergenza.

Il ringraziamento dell’assessore Tripoli

L’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore ai diritti degli Animali, Giuseppe Tripoli, ha espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo salvataggio. “La collaborazione dei cittadini è fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere degli animali” ha detto.

Vigili del fuoco salvano cane caduto in piscina in una villetta a Carini

Pochi giorni fa un altro salvataggio. I vigili del fuoco durante una bufera di acqua nel corso della notte hanno salvato un cane che era finito in una piscina di una villetta a Carini (Palermo). L’animale abbaiava e non riusciva più ad uscire dall’acqua. I proprietari hanno chiamato la sala operativa del comando di Palermo. Sono intervenuti i pompieri di Carini che hanno salvato il randagio. Dopo averlo asciugato, rifocillato e essersi assicurati delle buone condizioni lo lasciavano alle coccole dei residenti.

I vigili del fuoco salvano un cavallo a Cefalù

I vigili del fuoco del distaccamento di Cefalù e del reparto speleo alpino fluviale sono intervenuti in via della Maiella, nella cittadina del Palermitano, per liberare un cavallo rimasto incastrato in un tubo di scolo delle acque. Sono state necessarie diverse ore di lavoro per concludere l’intervento.

L’animale salvato è stato riconsegnato al proprietario che ha assistito a tutta l’operazione messa in campo da diverse squadre di soccorso.