Cade tronco gigante in via Fermi a Palermo, Gelarda “Tragedia sfiorata, su potatura Comune assente”

17/06/2021

La caduta dell’albero è avvenuta nella notte Il consigliere della Lega, Igor Gelarda, parla di “Tragedia sfiorata” “Servizio potature va rifondato e potenziato” Un tronco di un albero ‘Spaccasassi’ è caduto nella villetta intitolata allo scrittore Leonardo Sciascia in via Fermi a Palermo. Il capogruppo della Lega al consiglio comunale Igor Gelarda parla di “Tragedia sfiorata. Un enorme tronco di un albero Spaccasassi si è infatti rovinosamente schiantato al suolo. La Villetta è molto frequentata da pensionati, mamme con i bambini e da persone che portano in giro i loro amici a quattro zampe. Solo il fatto che l’albero sia caduto di notte ha evitato che la cosa potesse trasformarsi in tragedia”. “Se albero visitato e potato questo schianto non sarebbe avvenuto” Gelarada punta il dito sulle potature. “L’enorme ritardo nella potatura di tutti gli alberi cittadini porta anche a questo – continua l’esponente del Carroccio – se l’albero fosse stato ‘visitato’ e potato per come si deve, molto probabilmente, questo schianto non sarebbe avvenuto”. “Nove potatori a fronte di 70.000 alberi” Gelarda si sofferma sulla carenza di personale specializzato. “Appena 9 potatori che lavorano per il comune – sottolinea – a fronte di 70. 000 alberi presenti in una città che sta diventando una giungla con tutti i rischi connessi. Gli alberi non potati sono più facilmente soggetti a caduta, impediscono l’illuminazione delle strade perché coprono i lampioni e diventano un vero e proprio pericolo per tutti. La mancata, o scorretta come nel caso delle potature di Corso Tukory, cura delle ville, dei Giardini e del meraviglioso patrimonio arboricolo che abbiamo a Palermo è l’ennesima dimostrazione della cattiva organizzazione di questa amministrazione comunale”. “Servizio potature va rifondato e potenziato” Conclude Gelarda: “Il servizio potature va rifondato e potenziato e sarà uno dei punti che per primi la Lega affronterà nella prossima consiliatura che tra un anno prenderà il posto della disastrosa gestione Orlando”.

