Diversi rami di ficus sono caduti in piazza del Noviziato a Palermo. I vigili del fuoco per due volte sono intervenuti per mettere in sicurezza alcuni alberi.

Uno dei rami si è spezzato mentre i pompieri stavano intervenendo per mettere in sicurezza una delle piante secolari che si trovano in zona. E’ stato chiesto l’intervento della municipale e chiusa la strada per consentire la perizia di un tecnico, gli interventi di potatura ed evitare possibili crolli molto pericolosi visto quanto sono grossi le parti dell’albero che sono caduti.

L’albero crollato in corso Calatafimi

Paura qualche settimana fa in corso Calatafimi, a Palermo. Intorno alle 10.30, la fronda di un albero di grosse proporzioni è crollata al suolo e si è abbattuta su due auto parcheggiate a bordo strada. Per fortuna, al momento dell’accaduto, in zona non transitava nessun pedone. I mezzi invece hanno riportato alcuni danni alla carrozzeria. Si attende al momento l’intervento delle maestranze del Comune di Palermo, le quali dovranno tagliare e portare voi ciò che rimane dell’arbusto crollato.

Crolla albero in corso Calatafimi, si riapre tema della cura del verde

Un fatto che riporta in auge il tema della cura del verde cittadino. Negli ultimi mesi infatti, soprattutto a causa in giornate di meteo avverse, diversi alberi sono crollati al suolo. Alcuni di questi hanno causato danni a cose e persone. Un vero pericolo per la pubblica incolumità. Dal Comune qualcosa si sta muovendo, ma non è ancora abbastanza. I ritardi da recuperare sulla manutenzione del verde sono nell’ordine di anni. Di segnalazioni agli uffici di Palazzo delle Aquile ne sono arrivate centinaia. Fra queste quelle poste dal consigliere della IV Circoscrizione Mirko Dentici, che ha rappresentato alcune situazioni di criticità presente sul proprio territorio di competenza.

“Ho richiesto con celerità un intervento anche su via Luigi Adorno – sottolinea il consigliere della IV Circoscrizione -. Le fronde poggiano e spingono sulle tegole delle abitazioni. E’ una situazione segnalata più volte. I tecnici mi hanno detto che l’intervento avverrà presto. Spero che queste parole possano concretizzarsi. Anche perchè – conclude Dentici -, il rischio è che accada quello che è avvenuto oggi in corso Calatafimi e in altre parti della città”.

Like this: Like Loading...