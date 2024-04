Sul posto i vigili del fuoco. In corso le operazione di rimozione dell'arbusto

Parte la conta dei danni da maltempo a Palermo. Nelle ultime ore, la pioggia sta imperversando sul capoluogo siciliano. In città, a metà mattinata, è perfino caduto qualche chicco di grandine. A creare problemi però è soprattutto il vento, con potenti raffiche di maestrale che stanno creando diversi criticità al verde urbano. Paura in particolare in via Eugenio l’Emiro, all’interno del quartiere Zisa. Un albero di medie dimensioni si è spezzato ed è crollato sulla sede stradale. L’episodio si è verificato intorno a mezzogiorno. Per fortuna, al momento dell’accaduto, sul posto non stava transitando nessun mezzo e non si sarebbero quindi registrati feriti.

Vigili del fuoco stanno rimuovendo l’albero

Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri e gli uomini dei vigili urbani, i quali hanno chiuso la strada al traffico per consentire la rimozione dell’arbusto. Operazioni di cui si stanno occupando i vigili del fuoco, servendosi di alcune seghe circolari e di alcuni mezzi ausiliari. Il traffico in zona sta registrando dei rallentamenti, provocando anche alcuni ritardi sul servizio di trasporto pubblico di Amat, in particolare sugli itinerari della linea 124.

Piccoli allagamenti in viale Venere e in via Ugo La Malfa

A creare i maggiori problemi in città è stato il vento, così come avvenuto in precedenti occasioni. Pochi invece i disagi causati dalla pioggia. I problemi principali riguardano viale Venere, a Mondello. In corrispondenza della rotonda di via Castelforte infatti, si sono registrati alcuni allagamenti che hanno comportato rallentamenti alla viabilità. Fatto simile a quanto si sta registrando all’ingresso di via Ugo La Malfa.

Prevista oggi allerta gialla

La Protezione Civile Regionale aveva segnalato condizioni meteo avverse per la giornata odierna. “Dalle prime ore del 19 aprile per 18-24 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate; venti nord-occidentali, da forti a burrasca, con locali raffiche fino a burrasca forte. mareggiate lungo le coste esposte”.