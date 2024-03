Albero si abbatte su edicola in via Castelforte. Per oggi è prevista allerta gialla

Il maltempo si abbatte su Palermo. Le forti folate di scirocco delle ultime ore stanno causando non pochi problemi al capoluogo siciliano e ai comuni della provincia. Sono decine le chiamate arrivate al centralino del vigili del fuoco. Attimi di paura a Sferracavallo. Questa mattina un muro perimetrale si è abbattuto su alcune auto parcheggiate in via Schillaci. Sono diversi i massi che si sono staccati dalla struttura, colpendo almeno quattro mezzi e danneggiandoli gravemente. Per fortuna, al momento dell’impatto, non vi erano passeggeri a bordo all’interno dei veicoli. “Auspichiamo un intervento urgente che ripristino lo stato dei luoghi”, ha commentato il consigliere della VII Circoscrizione Giovanni Galioto. Ed è sempre l’area Nord di Palermo ad aver riportato ulteriori danni. Un albero è crollato su una edicola presente in via Castelforte. Per fortuna, in seguito all’accaduto, non si sono registrati feriti.

Decine le chiamate ai vigili del fuoco

Crolli che hanno interessato anche l’area di via Croce Rossa, nei pressi dello stadio Renzo Barbera. Qui infatti un muro perimetrale ha ceduto e si è abbattuto su alcuni mezzi parcheggiati sul posto. Come nel caso di via Schillaci, non ci sono notizie di feriti. Disagi anche alla circolazione stradalle. Traffico in tilt sulla circonvallazione a causa di una porzione di guardrail finita sulla carreggiata. A San Martino, in via Pineta Antica, si hanno notizie di case isolate a causa di un palo della luce caduto. Per l’intera giornata odierna, la Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso di allerta gialla su tutto il territorio isolano.

Danni ingenti a Trapani

Un tornado si è abbattuto questa notte sull’aeroporto di Trapani Birgi. Il forte vento, con raffiche che superavano i 150 km/h, ha divelto alcune coperture in lamiera, della segnaletica verticale, alcuni mezzi e anche degli alberi. In queste ore, i manutentori di Airgest stanno lavorando per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di volo. Grazie alla collaborazione di vigili del fuoco e polizia, si stanno creando dei percorsi alternativi per poter garantire i voli in partenza già da questa mattina.