Ramo caduto in via Giorgio Castriota. Continua l'emergenza verde in città

Paura, questa mattina, all’interno del Giardino Inglese di Palermo. Un albero di ficus secolare è crollato sulla cancellata che costeggia il marciapiede di via Libertà. L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 7. Ad accorgersi dell’accaduto alcuni passanti. Sul posto è giunta una volante della polizia municipale per regolare il traffico e un gruppo di lavoratori del dipartimento di Ville e Giardini che si stanno occupando della rimozione dell’arbusto.

Ficus crollato al Giardino Inglese

L’albero, alto diversi metri, si è spezzato alla base del suo tronco, terminando la sua corsa sulla cancellata del Giardino Inglese. Per fortuna, al momento del crollo, nessun pedone transitava sul posto. Un crollo che denuncia una vera e propria emergenza per il patrimonio arboreo della città, la quale ha raggiunto il suo massimo apice a fine novembre, ovvero quando l’ultima ondata di maltempo che ha colpito il capoluogo siciliano ha provocato la caduta di decine di alberi, molti dei quali tra le vie del centro città. Un problema di cui si dovrà occupare l’assessorato guidato oggi da Pietro Alongi, esponente di Forza Italia insediatosi durante l’ultimo rimpasto condotto dal sindaco Roberto Lagalla al posto del dimissionario Andrea Mineo.

Ramo caduto in via Castriota

Risolvere un problema di questa entità non sarà sicuramente semplice, complici i soliti problemi di organico che affliggono le maestranze comunali. Anni di manutenzione non effettuata saranno duri da recuperare. A dimostrarlo un altro crollo avvenuto in queste ore in centro, per fortuna di minore intensità e impatto di quello avvenuto al Giardino Inglese. Un ramo infatti è caduto al suolo in via Giorgio Castriota, nei pressi dell’incrocio con via Florestano Pepe. Un problema segnalato immediatamente dai residenti della zona. La fronda caduta, per fortuna, non ha causato particolari problemi ai passanti, ma rappresenta l’ennesimo campanello d’allarme sullo stato del verde in città.