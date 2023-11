Il fatto è accaduto in via Principe Umberto

Tragedia sfiorata all’interno del quartiere di Mondello, a Palermo. Un albero di pino di grosse proporzioni è caduto al suolo in via Principe Umberto, colpendo un auto parcheggiata sul posto. L’arbusto ha ceduto a causa delle forti folate di vento che hanno spirato sul capoluogo siciliano in queste ore. Fatto che ha tenuto impegnato il personale di soccorso per tutta la giornata odierna.







Sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco che hanno da subito delimitato l’area. Gli uomini del 115, servendosi di un autogru, stanno procedendo alla rimozione dell’albero, cercando di liberare la strada e permettere il ripristino della viabilità. In seguito all’episodio, non ci sarebbero feriti. Per fortuna infatti, al momento della caduta del pino, non erano presenti persone o auto in transito. Dopo i recenti casi che hanno riguardato piazza Croci, via Filippo Corazza, via dell’Arsenale e via Giafar, solo per citare gli ultimi, si registra così un altro episodio pericoloso legato alla cura del verde.

Zacco: “Settore verde rimasto abbandonato”

Fatto sul quale il consigliere comunale di Forza Italia Ottavio Zacco sottolinea le mancanze del settore verde. “Quello di Mondello è l’ennesimo arbusto caduto in città. Per fortuna, anche questa volta, non ci sono stati danni alle persone”. Fatto che, a giudizio dell’esponente di Sala Martorana, rappresenta un “ulteriore conferma del totale abbandono del settore verde. Purtroppo in questi mesi dirigenti, funzionari e operai del settore verde sono rimasti totalmente abbandonati. E’ necessaria immediatamente una svolta sulla cura del verde nella nostra città, iniziando con la costituzione di una task force che veda coinvolti il settore verde, Reset, e se il caso anche coinvolgendo i privati. Occorre un intervento massiccio di potatura e manutenzione, iniziando dagli arbusti più malridotti non curati da anni che possono causare danni a cose e persone, tenendo conto delle segnalazioni che arrivano dalle circoscrizioni che vivono i territori”.

Il problema della cura del verde

La città di Palermo ha un patrimonio arboreo davvero enorme, con oltre 70.000 esemplari presenti nel territorio comunale. Numeri giganteschi a cui non corrisponde una forza lavoro parametrata alle necessità. Il personale di Ville e Giardini soffre da anni di una condizione di sottodimensionamento, con squadre addirittura non abilitate a lavori in altura. Più volte è stato chiesto un rafforzamento dei lavoratori impiegati nel servizio, ma al momento senza successo.

Diversi interventi del 115 oggi in città

Intanto, sono tante le segnalazioni che hanno visto impegnati i vigili del fuoco in città quest’oggi. Il personale del 115 hanno dovuto mettere in sicurezza cartelloni pubblicitari, pali dell’illuminazione e alcune verande e tettoie che rischiavano di essere divelte. I pompieri sono intervenuti per un albero pericolante in via Enrico Fermi e per una grande insegna in via Tasca Lanza. Numerose le chiamate arrivate alla caserma per richiedere interventi di messa in sicurezza.