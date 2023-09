Non si registrano feriti. Disagi alla viabilità della zona

Paura in via dell’Arsenale, nei pressi del porto di Palermo. Questo pomeriggio infatti, un albero di grosse proporzioni si è abbattuto su alcune auto in sosta nei pressi di Palazzo De Gregorio. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi, capitanati dai vigili del fuoco. Per fortuna, il ficus si è abbattuto al suolo senza causare feriti. Il personale del 115 è già al lavoro per rimuovere il grosso tronco, liberando così l’asfalto. Operazione che non sarà facile vista la stazza dell’albero. Fatto che però riporta in auge il tema della tutela del verde. Dopo il caso registrato qualche settimana fà in via Emilio Giafar infatti, si riscontra un nuovo crollo di un arbusto in città.

Disagi alla viabilità, altri problemi per il traffico del Porto

Un crollo che ha causato diversi disagi in zona. Fatto che ha aggravato l’ennesimo pomeriggio di passione vissuto nell’area del porto di Palermo. Se la mattina a dare problemi alla viabilità è l’uscita dei crocieristi dal molo Santa Lucia, nelle ore post diurne si pone un tema mai risolto dalle Amministrazioni Comunali che si sono succedute negli ultimi anni, ovvero gli imbarchi dei mezzi pesanti. Non ci sono accordi nè mobility manager che tengano: quando i mezzi pesanti arrivano fra piazza XIII Vittime e via Francesco Crispi, è sempre il solito caos.

Un problema mai risolto e sul quale l’Amministrazione Comunale ha provato a metterci una pezza con un accordo quadro con l’Autorità Portuale. Ma se il piano, almeno nei primi giorni d’attività, aveva dato qualche segnale incoraggiante, nelle ultime settimane è tutto sfociato nuovamente nel caos. Il doppio impegno richiesto fra mattina e pomeriggio, unito alle ben note carenze nel comanda dei vigili urbani di Palermo, lasciano buchi di trama nella tele tessuta da Palazzo delle Aquile. E, come mostrano le immagini raccolte da un lettore intorno alle 18, gli effetti sono sotto gli occhi di tutti.