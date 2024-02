Varco disattivato su via Porto Salvo. Le auto potranno così proseguire su corso Vittorio Emanuele

L’ennesimo cantiere alla Cala manda in tilt il traffico. E il Comune è nuovamente costretto a correre ai ripari. Dopo i disagi causati dai lavori, attesi da anni e portati a termine sul sottopasso di via Francesco Crispi e sulle relative bretelle laterali, l’area marinara del capoluogo siciliano è nuovamente teatro di scavi. Negli ultimi giorni infatti, Terna ha avviato le opere di aggiornamento delle tubazioni del sistema elettrico dell’area. Fatto che ha causato un notevole restringimento di carreggiata all’altezza del porticciolo della I Circoscrizione di Palermo. Il risultato è presto detto. Auto incolonnate per centinaia di metri, con relativa paralisi non solo di via Francesco Crispi ma anche della rotonda di piazza XIII Vittime. Disagi che hanno costretto in questi giorni automobilisti e camionisti a decine di minuti in mezzo al traffico. Così, il Comune ha deciso di metterci una pezza. Da domani infatti sarà sospesa parzialmente la ZTL (Zona a Traffico Limitato).

Sarà sospeso il varco di via Porto Salvo

In particolare, sarà disabilitato il varco di via Porto Salvo. I mezzi potranno così immettersi gratuitamente su corso Vittorio Emanuele e reimmetersi su Foro Umbero I all’altezza di Porta Felice. “In vista di questa modifica, nella zona saranno presenti pattuglie della polizia municipale per moderare la circolazione”, ha dichiarato l’assessore Dario Falzone annunciando il provvedimento.

La futura linea del tram e i sottoservizi

Misura accolta con favore anche dal capogruppo della Nuova DC Domenico Bonanno. “Ringrazio l’Assessore Falzone e i suoi uffici per aver prontamente accolto le richieste dei cittadini, che anche noi come gruppo consiliare abbiamo raccolto e promosso, ritenendo fondamentale un intervento immediato per ridurre al minimo i disagi per cittadini e residenti. Al contempo vigileremo affinché i lavori procedano speditamente e vengano rispettati i tempi di consegna”. Un cantiere di importanza capitale non solo per i lavori contigenti ma anche e soprattutto in vista dei futuri interventi per realizzare una delle tratte della fase due del tram, ovvero la linea F.

Prossima settimana lavori in piazza XIII Vittime

Un accorgimento importante anche in vista dei futuri lavori sul sovrappasso di piazza XIII Vittime. Ad annunciare l’avvio degli interventi è stato l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando. “Avranno inizio la prossima settimana gli interventi sui sovrappassi est e ovest di piazza XIII Vittime. In particolare, i lavori che prevedono interventi su intonaci e “velette” (c.d. parapetti) dei sovrappassi, procederanno per fasi e interesseranno alternativamente le carreggiate del sottopasso con il loro temporaneo restringimento”.