Sottopasso via Crispi, doppio senso sospeso per una buca, traffico in tilt verso il porto

Pietro Minardi di

31/05/2023

Doppio senso sospeso al sottopasso di via Francesco Crispi, a Palermo. Modifica forzata alla viabilità che si è resa necessaria per riparare una pericolosa buca sorta sulla bretella laterale in direzione Cala. Operazioni di manutenzione che si sono già concluse, anche se per tornare all’assetto originario bisognerà installare nuovamente i defleco sulla sede stradale. Fatto per il quale si dovrà attendere un miglioramento delle condizioni meteo. Intanto, il traffico sulla carreggiata in direzione Porto, il traffico è tornato intenso, con tutto il flusso di auto e mezzi pesanti spostato nuovamente nella piccola bretella laterale.

Doppio senso sospeso, traffico nel caos

Una situazione che va avanti da qualche giorno. Da quello che si apprende, la decisione sarebbe stata presa per consentire la riparazione di una pericolosa buca presente, già da diverso tempo, sulla bretella laterale in direzione Cala. Foro sull’asfalto che, nelle scorse settimane, era stato transennato e segnalato con apposita cartellonistica. L’avvallamento è stato ripristinato in queste ore, con la stesura di un “tappo” d’asfalto anche se, durante tali operazioni, la corsia centrale è tornata a senso unico di marcia. Fatto che era stato scongiurato con un’apposita ordinanza emesso dall’Ufficio Mobilità, che aveva scongiurato la formazione di code. Il risultato è presto detto. La viabilità sull’altra corsia è tornata alla forma pre-ordinanza, facendo ripiombare il traffico nel caos all’altezza del restringimento per spostare tutto il traffico verso la piccola bretella laterale in direzione Porto. Fatto che si rende necessario per i lavori in corso sui coprimuro laterale della carreggiata del sottopasso.

Asfalto dissestato nel sottopasso

In attesa che la situazione torni alla normalità, va registrata la pessima condizione in cui versa l’asfalto sia delle corsie del sottopasso di via Crispi che delle limitrofe bretelle laterali. Nonostante alcuni interventi tampone infatti, sono tante le buche e gli avvallamenti presenti sulla sede stradali. Alcuni dei quali risultano davvero grandi e decisamente pericolosi, soprattutto per moto e bici. Come è noto, per un più corposo intervento di manutenzione bisognerà aspettare che l’accordo quadro per la manutenzione stradale venga finanziato attraverso appositi fondi, attualmente non disponibili. Condizione di incuria che riguarda diverse arterie della città, in particolare quelle che, in passato, sono state interessate da cantieri o da lavori di scavo. Un problema al quale si dovrà trovare una soluzione definitiva nel più breve tempo possibile.