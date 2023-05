Opere procedono da cronoprogramma. A breve doppio senso sulla corsia aperta

Ci sarà da soffrire almeno fino all’inizio dell’estate: inizia a pararsi all’orizzonte una data di fine lavori per il sottopasso di via Francesco Crispi, a Palermo. Struttura dove le maestranze della ditta appaltatrice stanno eseguendo gli interventi di manutenzione straordinaria sulla carreggiata in direzione Porto. Opere che stanno rispettando il cronoprogramma tracciato di concerto con l’Amministrazione Comunale. E proprio dal fronte di Palazzo delle Aquile si ipotizzano tempi più celeri rispetto alla corsia in direzione Cala: “nella peggiore delle ipotesi, le maestranze impiegheranno la metà di quanto è servito per completare l’altra carreggiata”.

Sottopasso via Crispi: i tempi di chiusura del cantiere

Facendo due conti, i lavori sulla corsia in direzione Cala sono iniziati a fine agosto 2022 e si sono conclusi a gennaio 2023. Vale a dire, circa cinque mesi. Prendendo per buone le previsioni quindi, si parla di un periodo di circa due mesi e mezzo che, partendo dalla data di inizio interventi (ovvero il 12 aprile 2023), porterebbe ad una possibile conclusione del cantiere fra fine giugno ed inizio luglio. Arco temporale confermato anche da Carmelo Nasello, presidente della Tecno Costruzioni, ditta che sta eseguendo i lavori sul sottopasso di via Crispi. “Stiamo procedendo secondo previsioni. Andiamo avanti secondo quanto ci siamo prefissati”, ha dichiarato il dirigente dell’azienda.

Ditta che si occuperà anche degli interventi propedeutici alla predisposizione del doppio senso di marcia sulla carreggiata in direzione Cala. “Partirà a brevissimo. Ci devono aiutare le condizioni meteo. Dobbiamo incollare i defleco a terra e l’acqua non è compatibile con queste condizioni. Appena le condizioni meteo saranno migliori, completeremo gli interventi”. L’ordinanza redatta dal Comune di Palermo ha immediata eseguibilità, vale a dire che può partire anche subito. Una volta realizzata l’apertura poco prima del sottopasso di via Crispi lato Cala e predisposta la doppia corsia di marcia, il provvedimento troverà concreta realizzazione.

Il problema dei crocieristi

Una misura che si rende necessaria sia per far fronte ai lavori sul sottopasso che alle modifiche intraprese nella gestione degli ingressi da e verso il Porto di Palermo. Da qualche giorno infatti, l’entrata principale posta davanti a via Amari ha chiuso i battenti a causa di alcuni lavori che interesseranno il restyling del waterfront del capoluogo siciliano. I crocieristi, quindi, non usciranno direttamente verso quella che, negli auspici dell’Amministrazione, si dovrebbe trasformare nella futura “rambla” del capoluogo siciliano, bensì saranno deviati verso il varco Sammuzzo.

Spostamento dettato da ragioni logistiche e per il quale sono già stati predisposti i varchi d’ingresso e d’uscita. Fatto documentato dalla nostra redazione qualche giorno fà, più precisamente il 4 maggio scorso, e che ha comportato diverse difficoltà sotto il profilo della viabilità. Già dalle prime ore della mattinata infatti, nell’area nei pressi del varco Sammuzzo si era radunato ogni qualsivoglia genere di mezzo turistico: dai pullmini ai trenini, passando per le carrozze trainate da cavalli. Fatto che ha causato un intasamento in corrispondenza del semaforo pedonale di via Mariano Stabile.

L’ordinanza sul doppio senso di marcia in via Crispi

Elemento che preoccupa e non poco vista la contemporanea esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria al sottopasso di via Francesco Crispi, proprio nella carreggiata in direzione del Porto di Palermo. Fatto che, fino ad oggi, ha limitato l’intero flusso di auto e mezzi pesanti sulla piccola bretella laterale, che reimmette i mezzi proprio in corrispondenza del varco Sammuzzo. Una sfortunata coincidenza temporale per la quale il Comune ha deciso di correre ai ripari, proponendo una nuova ordinanza, la 634 del 4 maggio 2023, con la quale viene istituito il doppio senso di marcia sulla carreggiata in direzione Cala. Una modifica chiesta da più fronti già in precedenza da associazioni del mondo civico e che in questi giorni troverà realizzazione.

Secondo quanto previsto dal documento firmato dal Capo Area Sergio Maneri infatti, sarà creato un doppio senso di marcia sulla carreggiata in direzione Cala, nel tratto compreso fra via Castello e piazza Camilleri (ingresso via Amari). Un provvedimento che istituisce inoltre un limite di velocità a 30 km/h, con il relativo divieto di transito per i mezzi pesanti, i quali potranno continuare ad usufruire della bretella laterale in direzione Porto, al fine di potersi incanalare verso gli imbarcaderi. Per permettere la creazione del doppio senso di marcia, verrà realizzato un varco sullo spartitraffico formato dai dissuasori in ghisa, in prossimità/direzione di via Castello, a partire da dopo l’ultimo palo di pubblica illuminazione. Ciò fino alla conclusione dei lavori al sottopasso di via Crispi che, negli auspici dell’Amministrazione, dovrebbero concludersi all’inizio dell’estate.

