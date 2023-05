La modifica alla viabilità deve ancora entrare a pieno regime

Parte il doppio senso di marcia al sottopasso di via Crispi. Prime ore con la nuova viabilità nell’area del porto di Palermo. I dipendenti della Tecno Costruzioni, ditta che si sta occupando degli interventi di manutenzione sui coprimuro della carreggiata in direzione porto, hanno da poco completato l’apposizione dei defleco necessari a delimitare le corsie. Sul posto sono presenti due pattuglie della polizia municipale, per far rispettare la nuova viabilità, garantita da due accessi realizzati con degli scalini in asfalto ai due estremi del viadotto di piazza XIII Vittime. Ma proprio sul fronte del traffico servirà qualcosa in più, visto che si sono registrate ingenti code in direzione Foro Umberto I.

Sottopasso via Crispi, partito il doppio senso







Operazioni, quelle di predisposizione delle corsie nel sottopasso, rese impossibili nei giorni scorsi a causa della pioggia caduta sul capoluogo siciliano. Condizioni meteo che hanno quindi comportato uno slittamento nell’esecutività dell’ordinanza predisposta dal Comune la scorsa settimana, con il duplice obiettivo di ridurre i flussi di traffico e di eliminare alla radice possibili problemi dettati dall’uscita dei turisti dal varco Sammuzzo, quello più vicino al sottopasso e alla piccola bretella laterale dove passano i mezzi. Un provvedimento che, seppur sembra aver ridotto le code in direzione porto, le ha aumentate nel lato opposto, quello in direzione Cala.

Come documentato dalle immagini raccolte dalla nostra redazione infatti, è possibile osservare lunghe code in direzione di Foro Umberto I. Auto e camion si incolonnano nell’unica corsia disponibile, visto che l’altra è utilizzata dalle auto in direzione porto. Un afflusso di mezzi che, unito ai semafori pedonali, crea traffico nella corsia in cui, a gennaio 2023, sono terminati i lavori. Interventi invece in corso sull’altra carreggiata, quella in direzione porto. Un cantiere che, nelle scorse settimane, ha fatto venire più di un grattacapo all’Ufficio Mobilità del Comune di Palermo. La nuova soluzione proposta deve ancora entrare a pieno regime, ma che dovrà reggere almeno fino all’inizio dell’estate. Data per la quale, nelle intenzioni dell’Amministrazione, la ditta dovrebbe aver finito i lavori.

L’ordinanza sul doppio senso di marcia in via Crispi

Fatto che, fino ad oggi, ha limitato l’intero flusso di auto e mezzi pesanti sulla piccola bretella laterale, che reimmette i mezzi proprio in corrispondenza del varco Sammuzzo. Una sfortunata coincidenza temporale per la quale il Comune ha deciso di correre ai ripari, proponendo una nuova ordinanza, la 634 del 4 maggio 2023, con la quale viene istituito il doppio senso di marcia sulla carreggiata in direzione Cala. Una modifica chiesta da più fronti già in precedenza da associazioni del mondo civico e che in questi giorni troverà realizzazione.

Secondo quanto previsto dal documento firmato dal Capo Area Sergio Maneri infatti, è stato predisposto un doppio senso di marcia sulla carreggiata in direzione Cala, per poi rientrare sulla carreggiata in direzione porto all’altezza del varco Sammuzzo. Un provvedimento che istituisce inoltre un limite di velocità a 30 km/h, con il relativo divieto di transito per i mezzi pesanti, i quali potranno continuare ad usufruire della bretella laterale in direzione porto, al fine di potersi incanalare verso gli imbarcaderi. Per permettere la creazione del doppio senso di marcia, verrà realizzato un varco sullo spartitraffico formato dai dissuasori in ghisa, in prossimità/direzione di via Castello, a partire da dopo l’ultimo palo di pubblica illuminazione. Ciò fino alla conclusione dei lavori al sottopasso di via Crispi che, negli auspici dell’Amministrazione, dovrebbero concludersi all’inizio dell’estate.

Il problema dei crocieristi

Una misura che si è resa necessaria sia per far fronte ai lavori sul sottopasso che alle modifiche intraprese nella gestione degli ingressi da e verso il porto di Palermo. Da qualche giorno infatti, l’entrata principale posta davanti a via Amari ha chiuso i battenti a causa di alcuni lavori che interesseranno il restyling del waterfront del capoluogo siciliano. I crocieristi, quindi, non usciranno direttamente verso quella che, negli auspici dell’Amministrazione, si dovrebbe trasformare nella futura “rambla” del capoluogo siciliano, bensì saranno deviati verso il varco Sammuzzo.

Spostamento dettato da ragioni logistiche e per il quale sono già stati predisposti i varchi d’ingresso e d’uscita. Fatto documentato dalla nostra redazione qualche giorno fà, più precisamente il 4 maggio scorso, e che ha comportato diverse difficoltà sotto il profilo della viabilità. Già dalle prime ore della mattinata infatti, nell’area nei pressi del varco Sammuzzo si era radunato ogni qualsivoglia genere di mezzo turistico: dai pullmini ai trenini, passando per le carrozze trainate da cavalli. Fatto che ha causato un intasamento in corrispondenza del semaforo pedonale di via Mariano Stabile.