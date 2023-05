Detriti in strada a Villagrazia. Cede balcone a Borgo Vecchio

Martedì nero sotto il profilo del maltempo per la città di Palermo. Si susseguono infatti le segnalazioni di allagamenti o di problemi riportati in alcune aree del capoluogo siciliano. Una conta dei danni che è già iniziata e vede coinvolto soprattutto il mondo civico. Tante le associazioni che, in queste ore, stanno inviando richieste d’intervento agli uffici comunali e alla polizia municipale.

Come nel caso dei quartieri Villagrazia e Santa Maria di Gesù dove, in seguito agli allagamenti registrati ieri, si sono riversati diversi detriti in strada. A Borgo Vecchio invece si è verificato il cedimento di un balcone in una palazzina di vicolo Scalici. Problemi, sotto il profilo della tenuta idrogeologica, anche a Belmonte Chiavelli, dove i cittadini denunciano l’assenza o la funzionalità delle caditoie in zona.

A Belmonte Chiavelli mancano le caditoie

Un problema, quest’ultimo, segnalato da Antonino Pilo, presente dell’associazione Palermo Sud-Est. L’esponente civico ha scritto agli uffici comunali, denunciando i problemi che la popolazione dell’area periferica del capoluogo siciliano ha avvertito in questi giorni. “Molte sono le segnalazioni pervenute alla scrivente Associazione, con lo scopo di collaborare per trovare soluzioni alle problematiche del quartiere. In particolare via Belmonte Chiavelli, ogni qualvolta piova anche poco più del normale, diventa impossibile da percorrere a piedi, senza dimenticare il disagio per i civici fronte strada, sempre alle prese con possibili allagamenti“.

Ciò a causa, scrive Pilo nella nota, della “mancanza di caditoie per la raccolta delle acque meteoriche in via Belmonte Chiaveli, all’altezza Piazza del Bell’amore e in direzione viale della Regione Siciliana”. Mancanza di accessi fognari che ha causato l’ennesimo fiume d’acqua che ha inondato la strada e il relativo marciapiede, causando disagi ai pedoni e alle attività commerciali presenti in zona.



Detriti in strada a Falsomiele e Santa Maria di Gesù

Problemi, quelli relativi agli allagamenti, che hanno interessato anche le aree di Falsomiele e Santa Maria di Gesù. Come mostrano le immagini infatti, su diverse arterie stradali della III Circoscrizione si sono riversati detriti di ogni genere trasportati dall’acqua. Fatto che ha scaturito una richiesta di pronto intervento inviata dal presidente del Comitato Civico Monte Grifone, Francesco Pilo. “Facendo seguito alle segnalazioni pervenute dai cittadini, informiamo della presenza di un pericoloso residuo di detriti sul manto stradale, causato dalle abbondanti piogge”, ha scritto l’esponente civico agli uffici comunali, segnalando problemi in via Falsomiele, via Santa Maria di Gesù, via Barresi e via Salita Mezzagno.

Crolla balcone a Borgo Vecchio

Danni che hanno interessato anche le aree del centro città. Come nel caso di vicolo Scalici, a Borgo Vecchio, dove si è registrato il cedimento parziale di un balcone di una palazzina posto al secondo piano. Per fortuna, non si registrano danni a persone. Sul posto vi è il personale della polizia municipale che ha provveduto, già da questa mattina, a perimetrare la zona in attesa della messa in sicurezza.