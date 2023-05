Segnalazioni da Ballarò allo Zen

Da Ballarò allo Zen, passando per Borgo Vecchio e Villaggio Santa Rosalia: sono tante le segnalazioni che arrivano da diversi quartieri del capoluogo siciliano e che mostrano cumuli di rifiuti abbandonati sul ciglio della strada. Fra questi, oltre ai classici sacchetti di spazzatura indifferenziata, ci sono anche i soliti blocchi di mobilio e rifiuti ingombranti che, pedissequamente, vengono lasciati dagli incivili nelle solite zone target. A volte però, la fantasia riesce a valicare anche la realtà. Vicino ai contenitori infatti, si trova davvero di tutto. Dai frigoriferi ai mobili, ma anche delle basi per camino o, anche, dei recipienti dell’acqua.

Cumuli di spazzatura in tutta la città









Una raccolta dei rifiuti che, in occasione del 1 maggio, ha avuto qualche rallentamento. A dimostrarlo le immagini inviate dai lettori alla nostra redazione. Cumuli di spazzatura vengono segnalate in diverse aree della città. Fra queste c’è l’area di via Corrado Avolio, all’interno del quartiere Ballarò. Qui, a pochi passi dal museo di Geologia e del limitrofo mercato dell’usato, vi è un’enorme montagna di rifiuti ingombranti mista a spazzatura varia. Un punto purtroppo ben noto per gli abbandoni illegati e nel quale, nonostante i continui interventi di bonifica, continuano a verificarsi episodi simili.

Non va di certo meglio a Borgo Vecchio. Cumuli di spazzatura segnalati in via Ettore Ximenes, all’incrocio con via Dalia. Luogo nel quale, qualcuno, ha perfino abbandonato un recipiente per l’acqua, oltre a mobilio di ogni genere. Rifiuti segnalati anche in via Principe di Scordia, all’altezza dell’ormai ex asilo Parisi. In entrambe le zone, già in mattinata, le squadre di Rap stavano intervenendo per rimuovere quanto lasciato sul posto. Spazzatura che non manca, purtroppo, anche all’interno del quartiere Zen. Fra le zone coinvolte vi è via Leonardo Pisano. Luogo nel quale, segnala un lettore, hanno lasciato ingombranti e diversi pezzi di legno. Ingombranti visibili proprio accanto ai contenitori dell’indifferenziato.