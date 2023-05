Tanti i disagi in II Circoscrizione

Registrati diversi disagi a Palermo a causa della pioggia che si è abbattuta nelle ultime ore sul capoluogo siciliano. Problemi, in particolare, segnalati nei quartieri della II Circoscrizione. Coinvolte le aree di Romagnolo, Brancaccio, Ciaculli e Pomara. In alcuni casi, gli accumuli di acqua hanno causato diversi problemi alla viabilità, costringendo gli automobilisti ad attraversare letteralmente dei guadi per proseguire il proprio cammino.

Allagato il sottopasso di Brancaccio, problemi a Ciaculli

Problemi documentati da alcuni video realizzati da alcuni cittadini, rimasti bloccati a causa dell’acqua. Come mostrano le immagini raccolte, nel primo pomeriggio, in via Ciaculli, dove un fiume di acqua mista a fango ha invaso letteralmente la sede stradale, paralizzando il quartiere. Problemi che hanno coinvolto anche l’area di viale Regione Siciliana, nel tratto compreso proprio fra via Ciaculli e la congiunzione con corso dei Mille, nonchè la zona del sottopasso di Brancaccio, rimasto allagato in seguito alle precipitazioni delle ultime ore.

Un disagio di cui ha parlato il consigliere della II Circoscrizione Alessandro Gandolfo. “Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di allagamenti da parte di tanti cittadini della II Circoscrizione. Tanto per citarne alcuni, quelli che hanno interessato viale Regione Siciliana, l’intero quartiere di Ciaculli e il sottopasso di Brancaccio. Non si può che ringraziare il personale del pronto intervento che si è immediatamente precipitato sulle aree coinvolte”.

Un disagio che, seppur trovando radici nella forza e nelle intensità delle pioggia, affonda le proprie radici nel passato, in particolare nella mancanza di interventi di manutenzione. “Questi fattori sono dettati, oltre che dal cambiamento climatico, anche e soprattutto dalla mancata pulizia delle caditoie, non avvenute da diverso tempo. Mi sono prontamente attivato, in tal senso, per pulire i punti critici che attengono alla nostra circoscrizione”.