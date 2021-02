Il titolare ha raccontato ai carabinieri di essere stato aggredito

Un commerciante e un rider di Glovo si sono presi a calci e pugni ieri sera nei pressi di una yogurteria in corso Vittorio Emanuele a Palermo nei pressi della Cattedrale. Un fattorino quarantenne e il titolare dell’attività di 27 anni.

L’aggressione sarebbe avvenuta per l’attesa per alcune crepes da consegnare. Sono intervenuti i carabinieri per riportare la calma. A segnalare l’episodio è un altro rider: “Un mio collega è stato preso a pugni e gli è uscito sangue dal naso solo per essersi lamentato per l’attesa, 45 minuti per una crepes. Il titolare era nervoso e gli ha dato pugno perché gli era stato chiesto a che punto fosse l’ordine. Ora basta: rischiamo ogni giorno di fare incidenti, buttati sotto la pioggia. Ci devono rispettare, soprattutto Glovo”.

Il rider portato all’ospedale Policlinico è stato medicato. La prognosi è di 30 giorni. Secondo il titolare dell’esercizio commerciale ad aggredire sarebbe stato il rider che lo avrebbe insultato e colpito con pugni al petto e in faccia. I carabinieri hanno acquisito i video per accertare le responsabilità e ricostruire quanto successo. Il titolare ha raccontato anche di minacce nei suoi confronti anche da parte di altri rider.