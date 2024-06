La polizia di Stato, su delega della procura di Palermo e della procura per i minorenni, ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare, emesse dal gip di 2 misure cautelari ai domiciliari con braccialetto elettronico; e presso gip per i minorenni di un provvedimento di collocamento in comunità nei confronti di 3 indagati, 2 maggiorenni ed 1 minorenne accusati di lesioni aggravate in concorso.

L’aggressione

Lo scorso 7 aprile c’era stata una violenta aggressione in strada, in via Cavour, nei confronti di due giovani. Uno degli aggressori ha colpito uno dei giovani con una testata al viso e successivamente, dopo che la vittima è caduta al suolo, gli altri indagati l’hanno aggredita con calci e pugni in più parti del corpo.

Ferite serie al volto

La vittima ha subito lesioni con una prognosi di 50 giorni riportando traumi in faccia con frattura e danni all’occhio destro. E’ stato necessario un intervento chirurgico. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza gli agenti sono riusciti a identificare gli aggressori. Dati che sono stati incrociati con le testimonianze di quanti hanno assistito al pestaggio e ai profili social degli indagati.

Colpi di pietra ad un bus Amat

Colpi di pietra contro un autobus dell’Amat, l’azienda partecipata del Comune di Palermo che si occupa del trasporto urbano. I carabinieri indagano sul danneggiamento di un mezzo avvenuto in via Leonardo da Vinci, all’incrocio con via Casalini. Qualcuno ha lanciato un sasso colpendo lateralmente la vettura della linea notturna 6 e scheggiando uno dei vetri che si trova in corrispondenza dell’ingresso centrale. Fortunatamente in quel momento non c’erano passeggeri e non si registrano feriti. I carabinieri hanno raccolto la denuncia dall’autista. I militari hanno acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver inquadrato il responsabile.

L’aggressione a Tommaso Natale

Poche settimane fa l’aggressione aveva riguardato il conducente di un autobus notturno, preso a pugni da un gruppo di giovani nella zona di piazza Tommaso Natale. Alcuni di loro si sono avvicinati all’autista e lo hanno colpito, il resto del gruppo ha poi continuato a sferrare altri pugni alla vittima che ha fermato il mezzo e chiamato il 112. La stessa vittima si è recata al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, dove è stato sottoposto alle cure mediche. I militari hanno nel frattempo avviato le indagini per risalire agli autori dell’ennesima aggressione sui mezzi pubblici della città. Al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere collocate sull’autobus, dalle quali potrebbero emergere importanti elementi per rintracciare la baby gang autrice del violento raid.

Insulti e pugni a un altro autista

Pochi mesi fa un gruppo di giovanissimi aveva aggredito e insultato un autista dell’Amat che era intervenuto per difendere una donna disabile presa di mira dai teppisti. L’autobus stava percorrendo la via Antonino Cassarà quando la banda è salita sul mezzo iniziando a prendere in giro la donna. L’autista ha fermato l’autobus rimproverando i ragazzi ed è stato colpito con pugni e sputi. I ragazzini hanno azionato il freno di emergenza e sono riusciti ad aprire una porta e scappare.