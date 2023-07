Bollino giallo a Catania e Messina

Il caldo afoso stringe la Sicilia e nelle prossime ore si fa sentire ancora di più intensamente. Bollino arancione a Palermo, giallo a Catania e Messina. Lo rende noto la protezione civile nel suo avviso – il numero 136 – sulle ondate di calore e rischio incendi. Si sente nettamente l’influenza dell’anticiclone africano Cerbero.

Questo significa che le temperature elevate e le condizioni meteorologiche possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio. Le raccomandazioni sono le solite: bere molta acqua, essere sempre idratati, evitare l’esposizione prolungata al sole ed anche di uscire nelle ore di punta, da mezzogiorno alle 17.

A Palermo percepiti 36 gradi

Temperature roventi in Sicilia già da un paio di giorni almeno ma per la giornata di sabato 8 luglio è previsto un ulteriore aumento.

A Palermo bollino arancione: è indicata nell’avviso una temperatura percepita di 36 gradi. Anche a Catania saranno percepiti 36 gradi ma per il capoluogo etneo è previsto il bollino giallo. A Messina viene indicata una massima percepita di 35 gradi. Situazione fotocopia anche per domenica 9 luglio con gli stessi valori riportati nelle tre città isolane prese a campione.

Rischio incendi elevato nel Trapanese

Sul fronte rischio incendi, invece, la situazione peggiore sulla carta è nel Trapanese con il livello di allerta e la pericolosità massima. Nelle altre otto province dell’isola preallerta arancione e pericolosità tra media e bassa.

Nuova ondata di calore, domenica bollino arancione in 9 città

Nuova ondata di calore. E’ la seconda di questa estate e durante il weekend le temperature cresceranno gradualmente su tutta l’Italia tanto che domenica 9 luglio è previsto il bollino arancione per 9 città.

L’allerta rischio salute per la fascia di popolazione più fragile scatterà oltre che per Palermo anche per Bolzano, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo.

Bollino giallo per tutti gli altri centri urbani monitorati nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, eccetto Bari, l’unica delle 27 città a rimanere con il bollino verde. Da oggi il caldo si farà sentire a Campobasso, Catania, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Reggio Calabria e Roma che si aggiudicano il bollino giallo.

Ondata di caldo rovente, Cnr “da lunedì punte di oltre 40 gradi”

Ma non finisce qui. L’ondata di caldo rovente che sta colpendo il nostro Paese, infatti, dovrebbe far registrare da lunedì 10 luglio punte di oltre 40 gradi in Sicilia e Sardegna. Lo afferma all’Ansa il direttore del Consorzio Lamma-Cnr, Bernardo Gozzini, precisando che la prima ondata di calore dell’estate farà innalzare la colonnina di mercurio già nel weekend che si apre domani, con valori massimi di 37 gradi.

“La massa d’aria calda di origine subtropicale in arrivo sull’Italia – spiega Gozzini – già da domani farà aumentare il caldo, ma le temperature più alte si dovrebbero registrare tra lunedì e mercoledì”.

E se le isole maggiori soffriranno di più con punte di oltre 40 gradi, andrà poco meglio alla Pianura Padana e alle grandi città come Roma e Firenze, dove le temperature massime saranno di 37-38 gradi. ”

Questi valori – sottolinea il climatologo – sono 6-7 gradi in più rispetto alla media delle temperature massime di luglio”. Secondo Gozzini, le temperature potranno continuare ad essere roventi anche da giovedì al Centrosud, almeno fino a sabato, mentre al Centronord sembrano possibili dei temporali sull’arco alpino e sull’appennino tosco-emiliano. Bisogna comunque ricordare che quelle da giovedì in poi sono previsioni indicative, che necessitano di una conferma nei prossimi giorni”.