Per sabato 8 luglio continua il gran caldo

L’estate entra nel vivo. L’anticiclone Cerbero prosegue la sua azione ed è protagonista anche in Sicilia facendo aumentare ancora le temperature. Anche per la giornata di venerdì 7 agosto le temperature si alzano con Palermo da bollino giallo.

Tempo stabile ed assolato ovunque. Su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale da poco mosso a mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Bollino giallo a Palermo

Palermo, dunque, con temperature da bollino giallo. Lo si legge nell’avviso 135 della protezione civile regionale relativo al rischio incendi ed ondate di calore.

Nel capoluogo siciliano è indicata una massima percepita di 35 gradi. A Catania 34 mentre a Messina 32. Replica per il capoluogo siciliano prevista anche per il giorno successivo, ovvero per sabato 8 luglio con 35 gradi percepiti. Stessa temperatura a Catania, 33 nella città dello Stretto.

Preallerta arancione in tutte e nove le province dell’isola per quanto concerne il rischio incendi con pericolosità media in sei città, e bassa a Messina, Palermo e Trapani.

Si alzano le temperature

Le temperature si alzano in tutta l’isola. Sia nei valori minimi che in quelli massimi. Temperature massime comprese tra i 32 ed i 36 gradi. Previsti 32 gradi ad Agrigento, 36 a Caltanissetta, 33 a Catania, 32 ad Enna, 33 a Messina, 32 a Palermo, 34 a Ragusa, 36 a Siracusa, 36 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Arriva l’anticiclone africano Cerbero pertanto ci attende una giornata ampiamente soleggiata dappertutto. Temperature grossomodo invariate.

Centro: Arriva l’anticiclone africano Cerbero. Oltre ad avere un ampio soleggiamento ovunque, le temperature massime sfioreranno i 34 gradi.

Resto del Sud: L’anticiclone africano Cerbero domina le regioni di conseguenza avremo condizioni di ampio soleggiamento e temperature massime in aumento.

Per sabato 8 luglio continua il gran caldo

Alta pressione in Sicilia con tempo stabile ed assolato ovunque. Su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: In questa giornata il bel tempo sarà garantito grazie all’anticiclone Cerbero. Temperature massime fino a 34 gradi, venti deboli variabili.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento e da temperature massime fino a 35 gradi con l’anticiclone africano Cerbero.

Sud: Grazie all’anticiclone sub tropicale Cerbero il cielo sarà poco nuvoloso. Le temperature massime toccheranno i 35 gradi in Campania.

Domenica 9 luglio

Nord: L’anticiclone Cerbero porterà una giornata con sole prevalente e temperature massime oltre i 33 gradi, anche 37 in Alto Adige.

Centro: Anche in questa giornata avremo un ampio soleggiamento con l’anticiclone Cerbero. Temperature massime fino a 37 gradi in Toscana e Lazio.

Sud: In questa giornata se il sole sarà prevalente le temperature massime a causa di Cerbero supereranno i 40 gradi sulle zone interne.