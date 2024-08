Aumentano le temperature massime percepite

Dall’allerta gialla per i temporali al caldo afoso da bollino arancione il passo è breve. Il tempo di una giornata e la morsa dell’afa torna nuovamente, ammesso che ci sia stata una pausa, a farsi sentire in Sicilia. Per sabato 24 agosto a Palermo sarà una giornata da bollino arancione mentre a Messina sarà da bollino giallo. Ma temperature elevate, anche al di là delle rivelazioni utili per l’attribuzione o meno dei vari bollini, si registreranno un po’ ovunque nell’isola. Tutta a causa della rimonta dell’anticiclone africano.

Bollino arancione a Palermo

L’avviso della protezione civile regionale 187 sul rischio incendi e ondate di calore indica bollino arancione nel capoluogo siciliano con una temperatura massima percepita di 36 gradi. La situazione dovrebbe replicarsi anche per domenica.

Bollino giallo a Messina

Anche Messina avrà a che fare con un’ondata di calore. Sarà una giornata da bollino giallo ma con 37 gradi percepiti. Stessa temperatura prevista a Catania ma nel capoluogo etneo il bollino giallo entrerà in vigore solo domenica 24 agosto.

Allerta incendi arancione

Rimane la preallerta arancione sul rischio incendi in tutte e nove le province della regione con un indice di pericolosità basso.

Il quadro meteo

Dal punto di vista meteo, un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulle zone interne cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Temperature in aumento

Aumentano le temperature, sia minime che massime, nell’isola. Massime comprese tra i 31 ed i 36 gradi (netti, non percepiti).

Previsti 34 gradi ad Agrigento, 34 a Caltanissetta, 35 a Catania, 31 ad Enna, 34 a Messina, 32 a Palermo, 34 a Ragusa, 36 a Siracusa, 31 a Trapani.