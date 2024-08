La Protezione civile regionale ha pubblicato oggi l’avviso n. 184 per rischio incendi, valido dalla mezzanotte del 21 agosto per le successive 24 ore. A Palermo è previsto un livello di allerta classificato come arancione (preallerta).

Le previsioni

L’alta pressione garantisce tempo stabile ed in prevalenza soleggiato, seppur con annuvolamenti nel corso del pomeriggio.

Nello specifico su litorale tirrenico e litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mosso; Canale da mosso a molto mosso.

La situazione in Italia

Nord. La pressione è in aumento sulle nostre regioni, pertanto la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo si presenterà più sereno sui settori centro-occidentali e magari con più nuvole su quelli orientali. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, il Mar Ligure sarà mosso mentre l’Adriatico più calmo. Clima estivo gradevole.

Centro e Sardegna. Sulle nostre regioni la pressione è in aumento e così la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo con più nubi sulle regioni adriatiche. In Sardegna tempo soleggiato e stabile. I venti soffieranno con intensità moderata (specie sulle coste) dai quadranti settentrionali. I mari risulteranno localmente mossi.

Sud e Sicilia. Nonostante la pressione sia in aumento, in questa giornata ci sarà dell’instabilità. Se al mattino il bel tempo sarà prevalente e il cielo poco nuvoloso, nel corso del pomeriggio ci saranno delle precipitazioni che a macchia di leopardo interesseranno soprattutto i rilievi e le zone vicine ad essi. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali con moderata intensità.

