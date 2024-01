Registrati a Catania 23,9 gradi, battuto primato di 20 anni fa, a Siracusa 25.3 gradi

Oggi a Catania è stata registrata dalla stazione Sias la temperatura di 23,9 gradi che ha superato il record che era stato registrato il 4 gennaio del 2003 con 23,3 gradi.

Complessivamente sono cinque le stazioni, tutte nel settore ionico dove i valori sono più alti e rappresentano un record. Oltre Catania picchi a Antillo, Fiumedinisi nel messinese a Lentini e Augusta nel siracusano.

Oggi il massimo valore rilevato sulla rete Sias è stato registrato dalla stazione Siracusa con 25,3 °C, che ha eguagliato la temperatura massima assoluta di gennaio già registrata il 10 gennaio 2016.

Scarse piogge anche a dicembre 2023 in Sicilia

Poche piogge in Sicilia con una flessione preoccupante a dicembre che conferma un trend negativo che dura da quattro mesi. Lo afferma il servizio informativo agrometeorologico siciliano nel suo report mensile dal quale si evince che mai nell’isola, dal 1921, le precipitazioni erano state così scarse nel secondo semestre.

Il report, “Pesanti deficit negli accumuli pluviometrici”

“Il mese di dicembre ha fatto registrare per il quarto mese consecutivo pesanti deficit negli accumuli pluviometrici, determinando una situazione per alcuni versi del tutto inedita, anche a confronto con i gravi periodi di siccità degli anni ’70 e ’80 e con quello del 2002. Secondo l’analisi delle serie degli annali idrologici, mai infatti in Sicilia dal 1921 le precipitazioni erano state così scarse nel secondo semestre dell’anno, risultando, come media regionale, inferiori anche a quelle della grave siccità del 1977. Se attualmente il deficit non risulta così grave nei bilanci pluviometrici a medio termine, è solo grazie alle anomale piogge dei mesi di maggio e giugno, i cui eccessi tuttavia più che apportare benefici determinarono danni significativi a diverse colture”.

Flessione preoccupante

“Sulla rete Sias il mese di dicembre ha fatto registrare un accumulo medio stimato in 30 mm, per effetto di sole tre perturbazioni degne di nota, oltre ad una serie numerosa di eventi poco significativi, legati per lo più al transito di masse d’aria blandamente instabili – prosegue l’analisi del servizio regionale – Il numero medio di giorni piovosi è stato pari a 5, ampiamente variabili tra gli zero eventi registrati dalla stazione Sias Agira (Enna) n, raggiunta in qualche caso da piogge che non hanno raggiunto 1 mm giornaliero, e gli 11 giorni di Pantelleria, interessata tra l’altro dalla promettente depressione che il giorno 18 si è sviluppata soprattutto sullo Stretto di Sicilia, interessando poi solo marginalmente la terraferma. La fascia tirrenica ha goduto di un numero di giorni piovosi più elevato della media, in genere tra 6 e 9 giorni, mentre risultano penalizzate dagli eventi, in genere con soli 2-4 giorni piovosi, soprattutto le province di Agrigento, Enna e Caltanissetta”.

Dati stazioni Sias, massimo accumulo mensile a Naso, ad Agira -96%

“Tra le stazioni Sias, il massimo accumulo mensile è stato registrato dalla stazione Naso (Me) con 130 mm in 8 giorni piovosi, mentre il massimo accumulo giornaliero è stato registrato il giorno 15 a Termini Imerese (Pa) con 33 mm. Tutte le stazioni della rete Sias, con la sola eccezione di Pantelleria, hanno registrato accumuli inferiori alla norma del periodo, con lo scarto percentuale più accentuato, -96%, presso la stazione Agira”.