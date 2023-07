Nuovi record di caldo in Sicilia, a Licata rilevati 46,3 gradi, a Riesi 45,8

Ignazio Marchese di

19/07/2023

Nuovo record di caldo registrato in Sicilia nelle ultime ore mentre la situazione delle temperature continua a dimostrarsi in peggioramento.

Ieri in Sicilia sono state dieci le stazioni della rete Sias (impianti di rilevamento delle temperature) che hanno battuto il record di temperatura massima della loro serie iniziata nel 2002, anno di installazione delle stazioni.

I nuovi record di temperatura

Sono Licata e Riesi le città più calde nella giornata di ieri con 46,3 e 45,8 gradi centigradi come picchi rilevati. I record sono stati raggiunti in complesso in dieci stazioni. In quella di Riesi, come detto, sono stati registrati 45,8 °C di temperatura massima superando il valore massimo precedente di 45,1 °C registrato in data 11/08/2021.

Nella stazione Ribera che ha registrato una massima di 45,2 °C superando il valore massimo precedente di 43,2 °C registrato il 25/07/2009.

Nella stazione Agrigento Scibica ha registrato una massima di 44,8 °C superando il valore massimo precedente di 42,9 °C registrato il 25/07/2009. Nella stazione Sciacca che ha registrato una massima di 44,4 °C superando il valore massimo precedente di 44,1 °C registrato il 06/08/2017;

Nella stazione Mazara del Vallo che ha registrato una massima di 44,4 °C superando il valore massimo precedente di 42,6 °C registrato il 05/08/2017;

Nella stazione Piazza Armerina ha registrato una massima di 43,9 °C superando il valore massimo precedente di 43 °C registrato il 11/08/2021;

Nella stazione Agrigento Mandrascava che ha registrato una massima di 43,0 °C superando il valore massimo precedente di 42,2 °C registrato il 25/06/2021;

Nella stazione Ragusa che ha registrato una massima di 41 °C superando il valore massimo precedente di 40,4 °C registrato il 23/06/2021;

Nella stazione Pachino ha registrato una massima di 39,5 °C superando il valore massimo precedente di 39,3 °C registrato il 25/07/2009.

Il massimo valore registrato ieri sulla rete Sias, 46,3 °C, è stato registrato dalla stazione Licata superando il valore massimo precedente di 42 °C registrato il 25/07/2009.

Da segnalare che nella giornata di ieri è stato superato anche il record di temperatura minima di Camporeale con 29,4 °C contro il precedente valore di 28,8 °C del 23/07/2007; sicuramente nel corso di questa notte, visto l’andamento della giornata odierna saranno raggiunti altri record di temperature minime.