“Con grande soddisfazione apprendiamo da un’anticipazione dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale che la temperatura massima di 48,8 °C registrata quasi due anni fa, nel Siracusano, dalla rete Sias è stata convalidata come record assoluto di temperatura per l’Europa continentale”. Lo dicono gli esperti del servizio agrometereologico siciliano.

La conferma

“Abbiamo ritenuto valido il valore fin dal giorno stesso dell’acquisizione, avendo consapevolezza della correttezza della validità della strumentazione utilizzata e della metodologia di acquisizione e di validazione dei dati – aggiungono gli esperti –

La cura e la passione che il personale del Sias mette da oltre 20 anni nella rilevazione dei dati meteorologici, al fine di rendere disponibili informazioni continue, complete ed attendibili per gli utenti, per la comunità scientifica e per le istituzioni meteorologiche, hanno ricevuto in questo modo un riconoscimento prestigioso.

Questo traguardo accresce l’importanza di mantenere anche in futuro gli stessi standard qualitativi che è stato possibile conseguire fino ad ora con un grande sforzo collettivo, pur nella limitatezza delle risorse disponibili. Attendiamo il report ufficiale dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale per sottolineare ulteriormente l’importanza del valore rilevato l’11 agosto 2021 e il segnale che rappresenta per l’evoluzione del clima globale”.

I record nella quattro stazioni in Sicilia

Sono state ben quattro le stazioni Sias (stazioni che rilevano le temperature) che hanno battuto il loro record di temperatura massima della loro serie iniziata nel 2002, anno di installazione della rete del servizio agrometeorologico siciliano.

La stazione Trapani Fontanasalsa ha registrato una massima di 43,5 °C superando il valore massimo precedente di 42,2 °C registrato il 24 giugno 2007. Una cosa che ovviamente non era mai successa.

Le stazioni record

La stazione Marsala ha registrato una massima di 43,3 °C superando il valore massimo precedente di 41,9 °C registrato il 12 agosto 2021.

La stazione Trapani Fulgatore ha registrato una massima di 42,8 °C superando il valore massimo precedente di 42,1 °C registrato il 21 giugno 2021.

La stazione Erice ha registrato una massima di 40,4 °C superando il valore massimo precedente di 39,1 °C registrato il 07 agosto 2012.

Valori non confrontabili ma temperature altissime

I valori non sono facilmente confrontabili con quelli registrati in passato in siti vicini ma differenti, ma si può ritenere che in quell’area l’ondata di caldo, pur risultando estrema, sia stata lievemente meno intensa di quella del nell’agosto 1999.

Il massimo valore registrato oggi sulla rete SIAS, 43,7 °C, è stato registrato dalla stazione Enna contrada Pasquasia, a bassa quota e quasi in fondovalle rispetto al centro urbano. Non è stato tuttavia raggiunto il massimo precedente.

Caldo record in Italia, le raccomandazioni

Caldo record in Italia, arrivano le raccomandazioni del ministero della Salute alle Regioni contenute in una circolare diramata oggi con l’obiettivo di “fronteggiare l’emergenza caldo e prevenire gli effetti delle ondate di calore che si stanno susseguendo in queste settimane”. Tra le misure raccomandate, un ‘codice calore’ nei pronto soccorso, l’attivazione di ambulatori territoriali operativi 7 giorni su 7, h12, per far fronte all’accesso di pazienti colpiti dagli effetti del caldo. E ancora: potenziamento del servizio di guardia medica; riattivazione delle Uscar per favorire l’assistenza domiciliare ed evitare risorsi inappropriati ai pronto soccorso.

Like this: Like Loading...