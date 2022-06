le proposte alle aziende per prevenire tragedie

E’ allarme per i lavoratori del Petrolchimico di Siracusa per via delle temperature record di questi giorni. Il caldo sta esasperando le condizioni di lavoro come denunciano i sindacati del settore metalmeccanico, Fiom, Uilm e Fim.

Rischi per la salute dei lavoratori

“Le alte temperature che stanno interessando Siracusa in questa calda estate, determinano una diffusa condizione di disagio lavorativo che occorre attenzionare per tutelare la salute dei lavoratori del Petrolchimico di Priolo. A condizioni climatiche esterne, fino a 40° gradi, – si aggiungono spesso fattori di stress specifici ravvisabili per esempio in capannoni privi d’isolamento termico e adeguato ricambio d’aria o in postazioni interne alle aree del petrolchimico dove si aggiungono ulteriori sorgenti di calore e umidità”.

Il pressing delle aziende

Secondo i sindacati, mentre le aziende committenti pressano per l’esecuzione delle attività, alcune aziende non rispetterebbero quanto definito dalle legge a tutela della salute dei lavoratori.

” Il sindacato ha dato indicazioni – spiegano i sindacati – alle proprie strutture di valutare e mettere in campo tutte le iniziative necessarie alla tutela della salute dei lavoratori registrando spesso un atteggiamento di chiusura delle aziende che hanno irresponsabilmente obbligato il personale ad operare con ritmi lavorativi non adeguati alla situazione di stress a cui sono sottoposti, dimostrando poca considerazione per la salute dei lavoratori”.

La proposta

I sindacati ritengono che insieme ad un’azione ispettiva per il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori, “occorra definire un programma di allerta e gestione del rischio derivante da “avverse condizioni metereologiche” nell’esecuzione delle attività di manutenzioni del Petrolchimico che espliciti le procedure da adottare e dia

indicazioni chiare a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”