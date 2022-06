Per mercoledì 29 giugno prosegue l’ondata di calore

Poche variazioni nel quadro Meteo in Sicilia ancora dominato dalla presenza dell’anticiclone africano e dall’afflusso di masse d’aria di matrice sahariana.

Per la giornata di martedì 28 giugno tempo stabile e caldo canicolare ma con frequente alternanza tra fasi soleggiate e sterile nuvolosità medio-alta. Al pomeriggio isolati annuvolamenti cumuliformi in sviluppo sull’Etna, ma con fenomeni scarsi o del tutto assenti.

Bollino rosso a Palermo, arancione a Catania e Messina

Rimane massima l’allerta per le ondate di calore che imperversano sull’isola. L’avviso numero 126 della protezione civile regionale indica per la giornata del 28 giugno bollino rosso a Palermo. Saranno 37 i gradi percepiti.

A Catania e Messina, invece, viene indicato bollino arancione con temperature percepite superiori, ovvero 38 gradi nel capoluogo etneo ed addirittura 39 nella Città dello Stretto.

Temperature decisamente superiori alla media

Temperature ancora marcatamente superiori alle medie climatiche, fino a 42-44°C nelle pianure interne della Sicilia centro-orientale, tra 37 e 41°C altrove. Venti deboli variabili, a regime di brezza lungo le coste. Mari quasi calmi o poco mossi.

Valori minimi altissimi compresi tra i 23 ed i 31 gradi. Temperature massime ancora in ascesa. Previsti 37 gradi ad Agrigento, 39 a Caltanissetta, 42 a Catania, 36 ad Enna, 39 a Messina, 36 a Palermo, 38 a Ragusa, 40 a Siracusa, 39 a Trapani.

Rischio incendi elevato in tre province

Sono tre, invece, le province cove il rischio incendi è elevato. Nel Catanese, Ragusano e Siracusano la pericolosità è alta ed il livello di attenzione è rosso. Arancione, con pericolosità media, invece, nelle restanti 6 province.

Nel resto d’Italia

Nord: Caronte è minato da correnti instabili; piogge e temporali colpiranno l’arco alpino, per poi interessare il resto del Nord in seguito.

Centro: Caronte infuoca le regioni. Giornata con cielo poco nuvoloso. Gran caldo con 38- 40°C su molte regioni, specie nelle zone più interne.

Resto del Sud: Caronte surriscalda le regioni. Giornata ampiamente soleggiata, ma con temperature oltre i 36-38°C un po’ ovunque.

Per mercoledì 29 giugno prosegue l’ondata di calore

Prosegue anche per mercoledì 29 giugno l’ondata di calore in Sicilia, seppur con temperature meno elevate rispetto ai giorni precedenti. In particolare, le massime, si fermeranno intorno ai 37°-38°C tra Calabria e Sicilia. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a occidentali. Ionio poco mosso; Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso.

Nord: Caronte non molla la presa e garantisce un’altra giornata ampiamente soleggiata; da segnalare temporali pomeridiani sui rilievi.

Centro: Giornata con cielo prevalentemente sereno su tutte le regioni, caldo intenso con temperature massime fino a 33 gradi su molte città.

Resto del Sud: Sempre più caldo sulle nostre regioni per colpa di Caronte. Giornata soleggiata con temperature massime fino a 40°C su molte città.