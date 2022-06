Sicilia nella morsa di Caronte, caldo record con 40 gradi lunedì nelle zone interne ma fino a 44 nella giornata di mercoledì. Si viaggia verso il picco del caldo di questa ondata così come prevista e bisognerà attendere da due a tre giorni per un calo delle temperature che si annuncia comunque abbastanza lieve. Il sospiro di sollievo potrebbe arrivare da giovedì anche se non sarà tale da poter parlare di tregua. Sono queste le previsioni del sito iLMeteo.it che comunica i proprio modelli e le proprie proiezioni meteo per il tempo sull’Italia nei prossimi giorni. Ecco il dettaglio area per area del paese e giorno per giorno fino a mercoledì

LUNEDI’ 27 GIUGNO

Nord: Cielo più nuvoloso sui confini occidentali. Temperature massime fino a 37-38°C al Nordest, qualche grado in meno altrove. Venti da Sud.

Centro: Il sole sarà prevalente, il cielo sereno e le temperature massime toccheranno i 38-40 gradi in Toscana, Lazio e Umbria. Venti meridionali.

Sud: Sempre più caldo sulle nostre regioni a causa dell’anticiclone africano Caronte. Giornata soleggiata e con temperature oltre i 34-37°C. Temperature più alte in Sicilia. L’isola è nella morsa di Caronte e la temperatura percepita supererà i 40 gradi

MARTEDI’ 28 GIUGNO

Nord: Caronte è minato da correnti instabili; piogge e temporali colpiranno l’arco alpino, per poi interessare il resto del Nord in seguito.

Centro: Caronte infuoca le regioni. Giornata con cielo poco nuvoloso. Gran caldo con 38- 40°C su molte regioni, specie nelle zone più interne.

Sud: Caronte surriscalda le regioni. Giornata ampiamente soleggiata, ma con temperature oltre i 36-38°C un po’ ovunque, anche 44°C in Sicilia.

MERCOLEDI’ 29 GIUGNO

Nord: Caronte non molla la presa e garantisce un’altra giornata ampiamente soleggiata; da segnalare temporali pomeridiani sui rilievi.

Centro: Giornata con cielo prevalentemente sereno su tutte le regioni, caldo intenso con temperature massime a 33-34 gradi diffusi su molte città.

Sud: Sempre più caldo sulle nostre regioni per colpa di Caronte. Giornata soleggiata con temperature massime fino a 38-40°C su molte città.