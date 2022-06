Per lunedì 27 giugno, l'afa continua a dominare

L’anticiclone nordafricano, in deciso rinforzo sul Mediterraneo centrale, rinnova tempo stabile e soleggiato in Sicilia, salvo qualche velatura di passaggio, anche per la giornata di domenica 26 giugno.

Caldo intenso fino a 41-42°C nella Piana di Catania; afa lungo le coste. Venti deboli di direzione variabile. Mari quasi calmi o poco mossi.

Bollino rosso a Palermo e Catania

Giornata rovente quella di domenica 26 giugno. A Palermo e Catania ci sarà un caldo da bollino rosso con 36 gradi percepiti. Messina, nonostante i 37 gradi di massima percepita, continuerà ad essere bollino arancione. Lo si legge nell’avviso della protezione civile regionale 124 relativo alle ondate di calore ed al rischio incendi.

Temperature altissime, caldo record per il mese di giugno

Temperature elevate, da record per il mese di giugno. Sia minime (comprese tra i 20 ed i 28 gradi) che per le massime previste tra i 33 ed i 40 gradi.

Previsti 35 gradi ad Agrigento, 37 a Caltanissetta, 39 a Catania, 33 ad Enna, 35 a Messina, 35 a Palermo, 37 a Ragusa, 36 a Siracusa, 40 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Caldo in aumento sulle nostre regioni dove il sole sarà prevalente salvo per nubi irregolari sulle Alpi occidentali e lungo i confini.

Centro: Sulle nostre regioni il caldo è in aumento come pure le nuvole in Sardegna, bassa Toscana e Lazio, sarà più sereno altrove. Caldo intenso.

Resto del Sud: Giornata che trascorrerà con condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno su tutte le regioni. Clima caldo.

Per lunedì 27 giugno, l’afa continua a dominare

Il promontorio nordafricano continua a dominare l’evoluzione meteorologica sul Mediterraneo per lunedì 27 giugno. Ancora una giornata all’insegna del tempo stabile e della consueta alternanza tra fasi soleggiate e sterili velature di passaggio. Si intensifica ulteriormente la canicola africana, con temperature massime diffusamente comprese tra 37 e 40°C nelle aree interne pianeggianti, fino a 42-43°C tra l’Ennese orientale e la Piana di Catania; afa molto accentuata lungo le coste raggiunte dalle brezze. Mari quasi calmi.

Nord: Cielo più nuvoloso sui confini occidentali. Temperature massime fino a 37-38°C al Nordest, qualche grado in meno altrove. Venti da Sud.

Centro: Il sole sarà prevalente, il cielo sereno e le temperature massime toccheranno i 38-40 gradi in Toscana, Lazio e Umbria. Venti meridionali.

Resto del Sud: Sempre più caldo sulle nostre regioni a causa dell’anticiclone africano Caronte. Giornata soleggiata e con temperature oltre i 34-37°C.