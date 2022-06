Per domenica 26 giugno, continua l'afa

Giornata soleggiata in Sicilia per sabato 25 giugno. Al massimo alcune velature ma il sole la farà da padrone. L’afa non abbandona l’isola. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione a occidentali. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.

Bollino arancione a Palermo, Catania e Messina

Ennesima giornata da bollino arancione nelle tre città metropolitane siciliane. Lo indica l’avviso di ieri, venerdì 24 giugno, della protezione civile regionale 123 relativo alle ondate di calore. Nel capoluogo siciliano sono previsti 34 gradi percepiti, più roventi le temperature a Catania 36 gradi percepiti e Messina 37 gradi apparenti.

Temperature sempre vicine ai 40 gradi

L’afa non abbandona la Sicilia. Previsti valori massimi prossimi ai 40 gradi. Previsti 34 gradi ad Agrigento, 38 a Caltanissetta, 34 a Catania, 34 ad Enna, 34 a Messina, 33 a Palermo, 37 a Ragusa, 36 a Siracusa, 36 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo sereno o con più nubi solo sulle Alpi. Clima un po’ meno caldo, ma con punte di 32 gradi.

Centro: Giornata con tante nuvole in Sardegna, Lazio, Abruzzo e Molise. Temperature massime fino a 31 gradi a Roma, meno caldo in Sardegna.

Resto del Sud: Giornata con più nubi su Campania, Basilicata e Puglia. Temperature massime fino a 36°C in Calabria e Puglia.

L’anticiclone nordafricano, in deciso rinforzo sul Mediterraneo centrale, è in procinto di portare tempo stabile e soleggiato, salvo qualche velatura di passaggio. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione a occidentali. Ionio da quasi calmo a poco mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Nord: Caldo in aumento sulle nostre regioni dove il sole sarà prevalente salvo per nubi irregolari sulle Alpi occidentali e lungo i confini.

Centro: Sulle nostre regioni il caldo è in aumento come pure le nuvole in Sardegna, cielo sereno invece altrove. Valori massimi fino a 35-36°C.

Resto del Sud: Giornata che trascorrerà con condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno su tutte le regioni. Clima caldo.