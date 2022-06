Per sabato 25 giugno, soleggiato con punte di 38 gradi

Caldo in ulteriore aumento con picchi vicini ai 40°C in Sicilia per la giornata di venerdì 24 giugno. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a occidentali. Ionio da mosso a poco mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Bollino arancione a Palermo, Catania e Messina

Sarà una giornata da bollino arancione a Palermo, Catania e Messina. L’avviso della protezione civile regionale sulle ondate di calore e rischio incendi, infatti, indica 37 gradi percepiti in tutti e tre i centri.

Temperature afose

Il caldo è ancora protagonista nell’isola. Massime previste tra i 35 ed i 39 gradi. Previsti 36 gradi ad Agrigento, 39 a Caltanissetta, 34 a Catania, 35 ad Enna, 36 a Messina, 35 a Palermo, 38 a Ragusa, 36 a Siracusa, 36 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Da condizioni di cielo poco nuvoloso a forte peggioramento sull’arco alpino e prealpino con temporali violenti con grandine grossa.

Centro: Cielo coperto in Sardegna, poi anche in Maremma, sul resto del Lazio, in Abruzzo e Molise. Nono sono attese precipitazioni.

Resto del Sud: Cielo prevalentemente sereno o con più nubi su Campania, Basilicata e Puglia e temperature con picchi di 36°C in Puglia e Calabria.

Ancora soleggiato in Sicilia. Temperature ancora elevate con punte fino 37°-38°C. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione a occidentali. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo sereno o con più nubi solo sulle Alpi. Clima un po’ meno caldo, ma con punte di 32 gradi.

Centro: Giornata con tante nuvole in Sardegna, Lazio, Abruzzo e Molise. Temperature massime fino a 31 gradi a Roma, meno caldo in Sardegna.

Resto del Sud: Giornata con più nubi su Campania, Basilicata e Puglia. Temperature massime fino a 36°C in Calabria e Puglia.