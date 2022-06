Per venerdì 24 giugno, l'afa non molla l'isola

Prosegue la fase di gran caldo sul settore a causa della rimonta dell’alta pressione sub-tropicale sul Mediterraneo. Per la giornata di giovedì 23 giugno, è previsto tempo soleggiato in Sicilia. Punte fino a 38°-39°C nelle zone pianeggianti e vallive, afa lungo le coste. Venti deboli dai quadranti sud occidentali. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.

Temperature vicine ai 40 gradi

Afa e gran caldo non si fermano e caratterizzano il quadro meteo nell’isola. Massime in netto aumento con punte vicine ai 40 gradi. Valori massimi previsti tra i 34 ed i 39 gradi.

Previsti 34 gradi ad Agrigento, 39 a Caltanissetta, 36 a Catania, 35 ad Enna, 36 a Messina, 35 a Palermo, 37 a Ragusa, 36 a Siracusa, 34 a Trapani.

Bollino arancione a Palermo e Catania

Sarà una giornata da bollino arancione a Palermo e Catania, mentre a Messina sarà “solo” giallo. Lo si legge nell’avviso della protezione civile regionale 121 di ieri (22 giugno 2022) relativo alle ondate di calore ed al rischio incendi.

Nel capoluogo siciliano sono previsti 34 gradi percepiti. Ancora più rovente, invece, la temperatura nel capoluogo etneo con 36 gradi percepiti. A Messina, invece, saranno percepiti 34 gradi.

Nel resto d’Italia

Nord: Giornata via via più instabile al Nordovest con qualche temporale in Liguria e sulle Alpi, sarà più soleggiato sul resto delle regioni.

Centro: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo però via via più nuvoloso o molto nuvoloso ovunque. Caldo estivo.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo a tratti molto nuvoloso. Caldo in aumento di giorno.

Per venerdì 24 giugno, l’afa non molla l’isola

Nubi alte e stratificate si alterneranno ad ampi spazi di sereno su tutto il settore per l’intera giornata. Caldo in ulteriore aumento con picchi anche oltre i 40°C in Sicilia. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a occidentali. Basso Tirreno poco mosso.

Nord: A parte qualche temporale sulle Alpi e zone vicine, per il resto il bel tempo sarà prevalente. Fino a 32°C di giorno. Venti meridionali.

Centro: Cielo più nuvoloso su tutte le regioni, localmente coperto sulla Sardegna settentrionale. Temperature in lieve diminuzione.

Resto del Sud: Giornata con cielo prevalentemente sereno e temperature bollenti con picchi di 36- 37°C in Puglia e Calabria.