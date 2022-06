Rischio incendi elevato nel Ragusano

L’afa ed il caldo non lasciano la Sicilia. Anche per la giornata di domani, giovedì 23 giugno, sono attese temperature molto elevate in tutta l’isola. Previsti ancora disagi per il gran caldo e sono raccomandate tutte le attenzioni necessarie per evitare i colpi di calore: bere molto evitando gli alcolici, e non uscire nelle ore di punta.

Bollino arancione a Palermo e Catania, giallo a Messina

Sarà una giornata da bollino arancione a Palermo e Catania, mentre a Messina sarà “solo” giallo. Lo si legge nell’avviso della protezione civile regionale 121 di oggi (22 giugno 2022) relativo alle ondate di calore ed al rischio incendi.

Nel capoluogo siciliano sono previsti 34 gradi percepiti. Ancora più rovente, invece, la temperatura nel capoluogo etneo con 36 gradi percepiti. A Messina, invece, saranno percepiti 34 gradi.

La situazione non sembra migliorare nella giornata di venerdì 24 giugno. Le tre città metropolitane siciliane sono segnalate col bollino arancione per le ondate di calore. Previsti 34 gradi percepiti a Palermo, 36 a Catania e, addirittura, 37 a Messina.

Rischio incendi elevato nel Ragusano

Nello stesso avviso, alla voce rischio incendi, è evidenziato il livello d’attenzione massimo nel Ragusano. Pericolosità alta e conseguente livello di allerta rosso.

Le altre otto province siciliane presentano una pericolosità media ed un livello di preallerta arancione. Potrebbe, quindi, essere una giornata complicata anche sul fronte incendi.

La situazione

Il robusto promontorio, di origine subtropicale e posizionato sul Mediterraneo centrale, mantiene condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del nostro Paese, ad eccezione di parte del Nord. Domani il promontorio tenderà a ritirarsi parzialmente verso sud permettendo l’arrivo di correnti atlantiche e di locali piovaschi sulle aree alpine, specie orientali, e più sporadicamente a ridosso dei settori appenninici centro-settentrionali. La ventilazione rimarrà generalmente debole, con locali rinforzi dai quadranti meridionali al Nord e sull’Appennino centro-settentrionale. Le temperature permarranno elevate o molto elevate al Sud, mentre al Centro-Nord subiranno una lieve flessione.