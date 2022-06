Previsti disagi anche per la giornata di giovedì 23 giugno

Il caldo non molla la sua stretta in Sicilia. Anche per domani, mercoledì 22 giugno sono previste nuove ondate di calore nell’isola. Lo indica l’avviso odierno (il numero 120) della Protezione civile regionale sulle ondate di calore e rischi incendi.

Bollino arancione a Palermo, giallo a Catania e Messina

Sarà una giornata da bollino arancione a Palermo con 34 gradi percepiti. Anche le altre due città metropolitane avranno disagi per le alte temperature. Bollino giallo a Catania con 35 gradi percepiti, ed a Messina, 34 percepiti.

La situazione non sembra migliorare per la giornata di giovedì 23 giugno. A Palermo si alza la temperatura percepita (35 gradi) con una nuova giornata da bollino arancione. A Catania i gradi percepiti saranno 36 ed anche nel capoluogo etneo sarà una giornata da bollino arancione. Viene indicata invariata, invece, la situazione nella città dello Stretto, 34 gradi anche per giovedì con il medesimo bollino giallo.

Preallerta arancione per il rischio incendi

Nell’isola ci sarà anche un preallarme arancione per quanto riguarda il rischio di incendi. Tutte e nove le province siciliane sono interessate. Lo si legge nell’avviso della Protezione Civile regionale.

La situazione

Si legge nell’avviso 120 della Protezione civile regionale: “L’Italia continua ad essere sotto l’influenza di un robusto promontorio posizionato sul Mediterraneo centro-occidentale che mantiene condizioni di tempo perlopiù stabile e soleggiato. Tale configurazione non sembra subire cambiamenti anche domani, eccetto il passaggio di deboli transienti sull’Europa centrale che lambiranno le nostre regioni settentrionali, con locali fenomeni a carattere temporalesco sui settori alpini e prealpini. La ventilazione rimarrà generalmente debole, al più moderata secondo regime di brezza, con temperature che tenderanno a salire su tutto il Territorio, specie nella seconda parte della settimana”.

Domani e giovedì oltre 40 gradi nel Sudest

Avrà il suo clou tra mercoledì e giovedì la nuova ondata di calore che ha colpito l’Italia in questi giorni. Le temperature potranno superare i 40 gradi nelle zone interne della Sardegna e a Sudest (principalmente in Puglia). Le previsioni sono di Giorgio Bartolini, previsore del Consorzio Lamma-Cnr e meteorologo Amro, secondo il quale sabato si registrerà un calo di 3-4 gradi che, sia pure non eccezionale, contribuirà a far ‘respirare’ gli italiani. Questa diminuzione sarà però solo temporanea perché già dal weekend la temperatura potrebbe risalire, con valori anche più alti rispetto a quelli di mercoledì e giovedì.