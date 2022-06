Per mercoledì 22 giugno, temperature sopra i 35 gradi

Caronte si fa sentire: alta pressione in rinforzo, tempo stabile e soleggiato con temperature in deciso aumento per la giornata di martedì 21 giugno in Sicilia. Clima afoso sulle coste.

La pressione in aumento determina condizioni più stabili e soleggiate da inizio settimana quando l’anticiclone africano porterà aria via via più calda ed un nuovo aumento delle temperature.

Bollino giallo a Palermo e Messina

Giornata da bollino giallo per le ondate di calore a Palermo e Messina. Lo indica l’avviso di ieri della protezione civile regionale numero 119.

A Palermo sono previsti 33 gradi percepiti, a Messina 34. Catania, invece, nonostante in 33 gradi previsti non è indicata tra le giornate da bollino giallo.

Temperature in aumento

Salgono le temperature nell’isola. Previsti tra i 30 ed i 33 gradi. Previsti 31 gradi ad Agrigento, 35 a Caltanissetta, 31 a Catania, 31 ad Enna, 31 a Messina, 30 a Palermo, 32 a Ragusa, 33 a Siracusa, 30 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Solstizio d’estate bollente. Molte nubi sui confini alpini, tanto sole altrove, ma temperature massime fino a 37°C in Pianura Padana.

Centro: Sulle nostre regioni si trascorrerà un’altra giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno. Le temperature sono previste in aumento.

Resto del Sud: Il calore dell’anticiclone africano Caronte comincia ad avvolgere le nostre regioni. Tanto sole con temperature massime oltre i 30°C.

Per mercoledì 22 giugno, temperature sopra i 35 gradi

Giornata soleggiata e con temperature elevate in Sicilia per mercoledì 22 giugno. Massime fino a 35-37°C nelle aree di pianura. Afa sulle coste con massime meno elevate. Venti a regime di brezza

Nord: Giornata con molte nubi e meno caldo al Nordovest. Alcuni temporali sui rilievi e zone vicine. Temperature massime fino a 34°C al Nordest.

Centro: Giornata con più nubi sull’alta Toscana, cielo sereno altrove. Temperature massime fino a 35-36°C su Toscana e Lazio. Venti meridionali.

Resto del Sud: A parte il sole che sarà prevalente, le temperature toccheranno punte massime di 35-37°C, anche di più sulla Sicilia interna.