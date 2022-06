L’avviso della protezione civile

L’anticiclone Caronte porta il gran caldo in Sicilia. Da domani, martedì 21 giugno, sarà una giornata da bollino giallo per le ondate di calore a Palermo e Messina. Lo indica l’avviso odierno della protezione civile regionale numero 119.

A Palermo sono previsti 33 gradi percepiti, a Messina 34. Catania, invece, nonostante in 33 gradi previsti non è indicata tra le giornate da bollino giallo.

Bollino arancione a Palermo per mercoledì 22 giugno

Le temperature però aumenteranno nella giornata di mercoledì 22 giugno e questo determinerà il rafforzarsi delle ondate di calore. Nello stesso avviso della protezione civile regionale, infatti, viene indicato bollino arancione a Palermo per la giornata di mercoledì 22 giugno. Previsti 34 gradi percepiti. Bollino giallo a Messina, con 36 gradi percepiti, e Catania con 35 gradi percepiti.

La situazione

“Un robusto promontorio posizionato sul Mediterraneo centro-occidentale interessa pienamente l’Italia, mantenendo condizioni di tempo perlopiù stabile e soleggiato. I transienti, che nei prossimi giorni interesseranno l’Europa centrale, condizioneranno solo in piccola parte il nostro Paese, con isolati fenomeni a carattere temporalesco sui settori alpini. La pressione in aumento determina condizioni più stabili e soleggiate da inizio settimana quando l’anticiclone africano porterà aria via via più calda ed un nuovo aumento delle temperature”. Si legge nell’avviso della protezione civile regionale.

Intanto è allerta siccità in Italia, con le coltivazioni a rischio. “Il deficit pluviometrico, che ormai si protrae dall’inverno – spiegano da 3bmeteo – , continua a preoccupare molte zone dello Stivale, in particolar modo al Nord. Le piogge sono infatti dimezzate rispetto allo scorso anno e la crisi idrica ha raggiunto livelli eccezionali. Secondo Anbi, il 70% della Sicilia presenta un grado medio-alto di rischio desertificazione”.

Allerta incendi arancione

L’avviso indica anche il rischio incendi. Il livello è arancione in tutte e nove le province dell’isola.

Previsioni meteo

Quella iniziata, potrebbe essere una settimana complicata per i siciliani sotto il profilo meteo. Secondo le previsioni, nelle prossime ore è previsto un deciso innalzamento delle temperature, con valori considerevoli.

Già a partire dalla giornata di domani, martedì 21 giugno, coincidente con l’ingresso ufficiale della stagione estiva, in diverse località dell’Isola si toccheranno i 35-36 gradi di massima.