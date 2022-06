Arriva l’anticiclone ‘Caronte’ e porta con se temperature africane. Condizioni di bel tempo sulla Sicilia per tutta la giornata di oggi, lunedì 20 giugno, con temperature estive e in aumento ma ancora nei limiti stagionali. La crescita delle temperature inizierà dalla Puglia che oggi raggiungerà i 34 gradi. Ma gli effetti di Caronte inizieranno a dispiegarsi su tutto il meridione e sulla Sicilia da domani, martedì 21. la temperatura continuerà a salire mercoledì 22 quando nelle zone interne dell’isola si raggiungeranno i 36 gradi. ma non si fermeranno qui e nei giorni a seguire previsti anche i 40 gradi secondo le previsioni del sito iLMeteo.it che guarda anche al prossimo fine settimana

LUNEDI’ 20 GIUGNO

Nord: Un’altra giornata che trascorrerà con un ampio soleggiamento. Temperature massime fino a 36°C in Lombardia, Alto Adige ed Emilia.

Centro: Giornata soleggiata e molto calda. Cielo sereno e temperature massime fino a 33-36 gradi in Toscana e Sardegna. Venti meridionali.

Sud: Condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o tutt’al più velato. Temperature in aumento con punte di 33-34°C in Puglia.

MARTEDI’ 21 GIUGNO

Nord: Solstizio d’estate bollente. Molte nubi sui confini alpini, tanto sole altrove, ma temperature massime fino a 37°C in Pianura Padana.

Centro: Sulle nostre regioni si trascorrerà un’altra giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno. Le temperature sono previste in aumento.

Sud: Il calore dell’anticiclone africano Caronte comincia ad avvolgere le nostre regioni. Tanto sole con temperature massime oltre i 30°C.

MERCOLEDI’ 22 GIUGNO

Nord: Giornata con molte nubi e calo termico al Nordovest. Qualche temporale sui confini alpini. Temperature massime fino a 34°C al Nordest.

Centro: Giornata con più nubi sull’alta Toscana, cielo sereno altrove. Temperature massime fino a 35-36°C su Toscana e Lazio. Venti meridionali.

Sud: A parte il sole che sarà prevalente, le temperature toccheranno punte massime di 35- 36°C, anche di più sulla Sicilia interna.